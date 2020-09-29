【文／王麗娟 臺北聯合報】

即使食物的味道全糊在一起，不須經過咀嚼就直接滑進胃裏，也該讓她知道吃的是什麼，讓她可以在腦海裏回味，再回味……

每次聽到魚販嚷著：「現釣的帕頭仔，無青免錢。」我都會趨前購買。「帕頭仔」又叫「春姐仔」，是春天送給人間的美味，是媽媽很喜歡吃的魚。她常說，抹一點鹽，煎乎伊赤赤，呷起來鹹香鹹香。我吃著魚，想念著媽媽。

媽媽不良於行後，整天坐在高腳的藤椅打盹，撥佛珠，念「阿彌陀佛」祈福迴向給家人。看護總是一口一口餵媽媽吃飯，這樣子既快又省事，卻讓媽媽漸漸失去自理能力，所以每次回娘家，我親自餵媽媽吃飯。

我先在便當盒裏攤平一層薄薄的飯，挑去魚刺，再把魚撕得碎碎的，和幾樣菜間次鋪在白飯上。舔一下手指，嗯，好香哦。「我去洗手，不要偷吃哦。」我常和我的三個孩子這樣玩，他們通常會偷吃，一下子就玩完了一碗飯。

現在，說這樣的話我感到心酸。媽媽拿著湯匙用抖動的手挖飯，一路抖抖抖，我捧著便當盒緩緩跟著湯匙移動，好接著掉落的飯菜，她前傾著頭，費好大的勁終於把食物送進嘴裏。

「一口飯配一口魚，一口飯配一口蛋，一口飯配一口菜，哎，現在該吃什麼？」她說：「魚啦。」是她愛吃的「帕頭仔魚」，魚的個頭略小，比黃魚小，被捕時溜不掉卡在網子上，所以有了「卡網仔」這個名字。她還說，「烏仔魚」是小烏魚，只要加個「仔」字，東西就變小了，「店」和「店仔」的規模就是不一樣。小時候，她是這樣告訴我，媽媽緩緩抬頭望著我，已忘記這些事。記不記得這些事並不重要，重要的是媽媽還記得我，雖然老是把我喊成姊姊或妹妹的名字。

媽媽咬不斷青菜的纖維，只能把莧菜或地瓜葉燜得糊糊爛爛的，這樣的菜色，我看了也難以下嚥。記得有一次，我因為肚子不舒服，只好吃燙得爛爛的青菜，真的是薄淡無味，讓我食不知味。

看到菜，一直喊餓的媽媽推說：「我親像未枵。」（註）吃了兩口，她突然說：「順紲幫恁二兄準備一個便當。」我愣住，沒能回答。她自顧自接著說：「做囝仔時陣，恁兄妹規工吵吵鬧鬧，哪會愈來愈袂親，愈來愈無情分。」我不知該怎麼回答。我們五個兄妹分處五個地方，來往並不頻繁，即使在春節，想要全部兜在一起，也是件困難的事。媽媽一直在意這件事，我住得最遠，回家的次數就更少了，她總說我變得很無情。想家的時候，我的心總是痛著，痛著想念媽媽。

沒結婚的二哥住在外面，有一餐沒一餐的吃，最讓媽媽放不下心。回娘家，我買來食材，媽媽在一旁看我包水餃，我把兩百顆水餃一份一份裝好，囑咐瘦巴巴的二哥帶回去吃，不要老讓媽媽擔心。不久，便傳來二哥罹患胃癌末期的消息，我不知二哥是否吃完那些水餃，他過世時，我捧著二哥的遺像回家，媽媽那顫抖的手不斷撫摸二哥的臉，對於二哥的去世，她選擇忘記。

媽媽的臉頰沾著飯粒，我說：「媽媽無呷飽，還帶飯包哪。」小時候，她常常如此笑我，總算幫她找回一點記憶。她突然笑了，笑得如此燦爛。慢慢地，媽媽的記憶全都糊在一起，經常把不同時空的事件拼湊，拼錯。

媽媽插鼻胃管，需靠流質灌食，醫院準備的是罐頭配方，每餐一瓶，嘩啦啦流過透明的管子，幾秒鐘就餵好一餐，媽媽常常嚷著：「敢若呷無飽。」於是，姊姊一早去菜市場採買，蛤蜊和魚清蒸後剝去硬殼、挑去魚刺，加上煮熟的青菜、米飯，連同排骨湯用果汁機攪打成流質，分裝在玻璃瓶裏，要吃的時候，再放到熱水裏浸泡一下，好讓媽媽「溫」飽。

癱臥在床的媽媽已不需要味覺，視覺雖模糊了，眼瞼倒是肩負著很重要的任務，眨一下代表「是」或「好」。每次要灌食以前，先在媽媽眼前晃一下玻璃瓶，告訴她餐點是什麼。加南瓜的有一抹橙亮，混著菠菜、綠花椰菜是翡翠色，即使食物的味道全糊在一起，不須經過咀嚼就直接滑進胃裏，也該讓她知道吃的是什麼，讓她可以在腦海裏回味，再回味……

註：臺語字義：「未枵」，不餓。「順紲」，順便。「恁」，你。「做囝仔時陣」，小時候。「規工」，整天。「袂親」，不親。「敢若呷無飽」，好像沒吃飽。