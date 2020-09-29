【文／江耀謨】

良好親子關係，是從傾聽孩子的聲音開始

小時候常被家長喊：「死囝仔栽」，看似惡毒的呼喊，卻沒有詛咒的惡意，那時我們過得很快樂。而今，家長習慣用自己的想法去指導孩子，試圖改變孩子的前進方向，讓孩子過得很痛苦。

那天吃完晚餐，在客廳看報紙，忽聞窗外傳來一對母女的對話聲，傾耳細聽，母親的聲音是鄰居張醫師。她帶著三歲讀幼稚園小班的女兒，在社區裏散步，信步走到我家前的小花園。張醫師和小女兒走到門口邊的矮牆前，張醫師低頭看著矮牆上的花崗岩石盆，發現石盆是個生態魚缸，裏面種了迷你品種的荷花，翠綠的荷葉底下有幾條孔雀魚相互追逐嬉戲。張醫師不失時機的教女兒認識動物，開口道：「看啊，這裏有魚。」女兒回應說：「是地瓜，不是魚。」張醫師皺起眉頭給予糾正：「是魚，二聲魚。」女兒不予苟同仍然說是地瓜，就這樣一個說魚，一個說地瓜，重複了幾次後女兒急哭了說：「我們老師說這是地瓜。」張醫師開始不耐煩道：「都跟你說是魚了，你還說是地瓜，我最後再教你一次，這是魚。」女兒噙著淚水邊哭邊反駁：「是地瓜，是地瓜，是地瓜……」

魚就是魚，地瓜就是地瓜，一個是動物，一個是植物，外觀相差十萬八千里，怎麼可能混淆造成爭辯呢？我在屋內透過紗窗偷偷地望出去，忍俊不禁地笑出來，母親和孩子都沒有錯，花崗岩水缸裏確實是魚沒錯，但三歲小孩的身高和水缸上沿差不多高，眼睛隨著大人往下看，小孩看到的是一株從花圃竄長到水缸底下的地瓜葉，好巧不巧小孩在幼稚園剛學過認識地瓜。以前人說：「囝仔人，有耳無嘴」，這句話對家庭教育而言是天大錯誤，良好的親子關係是從傾聽孩子的聲音開始，只需簡單的蹲下來，聽他說話，再以孩子的視覺高度去看看，就不會為了是魚還是地瓜爭得臉紅脖子粗了。

孩子最不需要的，就是「不聽老人言，吃虧在眼前」的威脅式建議。況且孩子與我們的時空背景確實有不小的差距，就如有次我去拜訪友人，路上看到一塊招牌寫著：「小時候蛋餅」，在店前等待買早餐的學生大排長龍。到了友人家，茶敘時，我提起剛剛看到的招牌：「小時候有碗粿、豆花、粉圓、大餅，哪有什麼蛋餅？」坐在旁邊的友人不予置評，但他兒子卻開口道：「叔，你六十多歲了，蛋餅當然不是你小時候蛋餅，但對於我們三十多歲的人來說，確實是我們的小時候蛋餅。」我聽了啞口無言，愣了許久。

姪子的話，一語驚醒夢中人，換位思考，原來別人的小時候並不同於自己的小時候，經驗不同也是正常的。審時度勢，頓然覺得不能再說：「我過的橋比你走的路還多了。」因為我過的橋不是他想過的橋，他走的路也不是我經歷過的路。登高望遠風景美，蹲下來看心明淨，所謂的人生經驗豐富，可能要重新詮釋了。