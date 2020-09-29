快訊

街口託付寶爭議鬧大 執行長胡亦嘉遭金管會解職

準備對中開戰？ 美空軍秀「死神」臂章

聽新聞
test
0:00 / 0:00

釋懷暖情：藥鋪之味

聯合新聞網 / 講義雜誌
(照片／許育榮繪圖)
(照片／許育榮繪圖)

【文／林佳樺 《當時小明月》‧有鹿文化出版】

我買了紅棗、枸杞、當歸、黃耆，喚起心中不曾走味的記憶

在外婆家，印象最深的是氣味。滿屋子的中藥材，有的是新鮮草葉，有些是乾草陳藥，有的熬成湯劑，氣味浸漬到我們的髮、肌膚、衣服及食物裏。家裏的飲品常是熱開水裏頭加幾顆紅棗、黃耆，再綴上十幾顆點狀浮游的枸杞，熱水將藥材泡發得浮胖軟爛。

剛到鄉下時，老人家講著我陌生的臺語，經營藥鋪及農忙的他們沒空陪伴，孤單的我只會哭，外婆只好帶著我一起曬藥材。晴天，曬中藥的十幾只扁平圓竹簍在三合院後方空地上一字排開，相當壯觀。幾次訓練後，曬乾的藥材，我也會幫忙放入店內櫃檯後方如棋盤羅列的木盒櫃。許多藥材我不太認得，外婆也沒有費神解釋，但有幾種藥材經常服用，如枸杞、紅棗、金不換、乾薑，光聞氣味，就能指認。

曬生薑的過程令人印象深刻，常看外公、外婆弓身清洗沾著沙泥的老薑，薑片經長時間曝曬，更加深外形的枯槁乾癟。外婆會讓我有事情做，淡化我想回父母家的心情，要求一起幫忙將木臼中切片的乾薑搗成粉，說薑可以補血驅寒、排除濕氣，但我一點兒都感受不到它的好，入口只覺得辣，難吃極了。

病患上門求診時，外公開好藥方，外婆拿出長年擺在木桌上的鐵鏽秤子謹慎秤藥，口中喃喃念著藥名屬性：「陳皮止嗽化痰……」然後用大張正方形白紙包綑，最外層再繫以麻繩。若藥材已磨成粉，則用邊長約莫十公分的方形白紙包紮。

外婆也會用小甕燉煮水藥，家中甕嘴長年發出噗嗤呼嗚聲。小時家人很少吃西藥，大病小病，都由兩老開處方、抓藥。自家的中藥是仙丹，往往一服即癒，外婆常得意她開的藥方有病治病，沒病強身。

青春期時，外婆將我的轉骨藥方完整備好，藥材我是一帖不漏地服完，但身形倒沒長高多少，也許外公、外婆的愛太深濃，炙烈親情讓我捨不得抽高太多，否則年邁的他們會認不得我。

多年後我成家，採買坐月子補品，幾次和友人走訪大稻埕參藥行，總被櫃檯後方裝藥材的一格格深棕色小木櫃盒吸引，老闆熟練地拖曳抽屜，勾起我對往昔的記憶。

大稻埕參藥行販售著相識的紅棗、杜仲、黃耆……等，我鼻中嗅聞著熟悉的藥材氣味。眼前店鋪櫃檯後方雖置有木盒櫃，但已有許多中藥收納在櫃檯左方的透明塑膠罐中，包藥方式也改用機器包製。小時外婆熟練包完藥材後，會拿著小楷毛筆專注在藥包外題上患者姓名，並細心叮囑如何強身健體，病患也會訴說生活瑣事。後來外公、外婆身形漸駝，常喊腰痠，沒法再蹲身清洗曝曬草藥，原本熱鬧的店鋪便日漸式微。外公、外婆往生後，藥鋪便改建成住宅。

眼前的藥行老闆親切詢問需要什麼藥材，頓時我竟將眼前和藹的面容與外公、外婆重疊。我買了自家長年用來滋氣活血的紅棗、枸杞、當歸、黃耆，喚起心中不曾走味的記憶。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

相關新聞

「疫」個人的遶境

我騎著單車，一路直驅白沙屯和大甲

有一種禮物叫閨蜜

閨蜜一路陪伴你跋山涉水，過不去的山就幫你愚公移山， 過不去的水也為你指點迷津

國家地理新鮮聞：西部南極洲冰層消融危機

如果這些水全流入了海洋，全球海平面估計將會上升四英尺

釋懷暖情：藥鋪之味

我買了紅棗、枸杞、當歸、黃耆，喚起心中不曾走味的記憶

老餅鋪的魅力

最圓故鄉月，唯獨家鄉那月餅，百吃不厭

蹲下來的視角迥異

良好親子關係，是從傾聽孩子的聲音開始

餵媽媽吃飯

即使食物的味道全糊在一起，不須經過咀嚼就直接滑進胃裏，也該讓她知道吃的是什麼，讓她可以在腦海裏回味，再回味……

北投溫泉

阿姨家的浴缸，是我最享受的私人溫泉天堂

紐約時報新視界：烏魯魯封山爭議

他們想證明巨石是神聖的，但又說不出原因

紐約時報新視界：橄欖油大解密

只要新鮮，就是好油

最後的擁抱

重度失智，一點都不影響母愛

療哉記憶

總是笑咪咪的阿姨，突然露出罕見的愁容

熱門新聞

老餅鋪的魅力

每個熟女心中都有一個小鮮肉？

空巢期夫妻重新相處、相愛之道

有一種禮物叫閨蜜

蹲下來的視角迥異

六十的熱情活出十六的快意 創夢大叔楊錦聰的倒金字塔人生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。