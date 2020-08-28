紐約時報新視界：烏魯魯封山爭議

【文／Jamie Tarabay and Matthew Abbott；呂玉嬋節譯、紐約時報】

他們想證明巨石是神聖的，但又說不出原因

自二○一九年十月二十五日傍晚起，澳洲著名的烏魯魯（Uluru，又稱艾爾斯岩）正式啟動封山令，誰都不行再攀爬這座高達三百四十八公尺的紅色巨岩，因為它是澳洲原住民阿南古族（Anangu）的聖地。

烏魯魯曾經出現在無數明信片與旅遊廣告上，是許多極富挑戰精神之旅客的必遊之地，但於原住民而言，遊客的登山活動是一種文化傷害，經過多年的努力，澳洲政府最後以一紙攀登禁令回應了他們的請願。

儘管多數澳洲人支持阿南古族，在禁令即將實施的前幾個月，卻有大批登山遊客湧入烏魯魯，換言之，有一部分人仍然抵制這項決定。

對原住民來說，這自然是一個值得慶祝的里程碑。然而，官方的這個動作雖然具有象徵意義，對於解決澳洲原住民的社會問題毫無助益，也間接指出了澳洲政府企圖糾正歷史錯誤的努力是有限的。多數阿南古族人住在巨石附近，但他們的社區環境髒亂，與四周提供遊客享樂設施的高級度假村形成鮮明對比。

然而，有遊客指出矛盾的地方：阿南古族認為烏魯魯非常神聖，不該拍照，也不該隨意觸碰，但他們歡迎遊客騎乘駱駝或賽格威平衡車在山腳走動，或在陰涼處跟著原住民藝術家體驗藝術創作。

研究阿南古族歷史的考利說，阿南古族所面臨的挑戰是，他們想證明巨石是神聖的，但又說不出原因。他們不能說出它的祕密，因為那樣等同違反他們的傳統法律，如果他們違反了傳統法律，就是在蹧蹋他們的遺產。

曾任烏魯魯國家公園管理委員會主席的阿南古人威爾遜解釋，烏魯魯如同一間大屋子，外人可以進到客廳認識阿南古族，但是不能闖入臥室，那裏是神聖的。威爾遜希望民眾繼續到烏魯魯國家公園參觀，但不要靠近聖地。

有人認為，巨岩應該繼續開放攀爬，畢竟它是國家公園的一部分，因此屬於每一個人。也有人找出幾十年前原住民嚮導帶領白人攀登烏魯魯的照片，聲明他們並不相信原住民的說詞。

反對封山的地質學家亨德里克斯說，趕在封山之前來攀爬的人數足以證明烏魯魯應該繼續開放，登山遊客用行動表達一己的觀點。他強調，人人有權按照自己的意願到此體驗，不該受到官僚主義和他人宗教觀點的干擾。