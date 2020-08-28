紐約時報新視界：藝術與難民

【文／Jason Farago；呂玉嬋節譯、紐約時報】

藝術家以詩意重審遷徙和離鄉的議題

「首先，我們不喜歡被稱為『難民』。」這是知名哲學家鄂蘭（Hannah Arendt）於一九四三年在紐約寫下的句子。十年前，她逃離祖國德國，身無分文，在巴黎做了多年的「無證移民」（用另一種說法是「偷渡客」），然後和其他猶太人一起被送進了拘留營。接著，她又逃到葡萄牙，最後來到美國。

但到了一九四三年，鄂蘭仍然沒有國籍，她試圖為文，釐清自己在大批流離失所的無辜群眾中的位置。她寫道：「地獄不再是一種宗教信仰或幻想，而是如房舍、石頭和樹木一般真實的東西。顯然沒有人想知道當代歷史創造了一種新的人類—一種被敵人關進集中營、被朋友關進難民營的人。」

二○一九年，聯合國估計全世界有兩千五百九十萬的難民，這是自第二次世界大戰以來的最高紀錄，這個數字也是二○一二年的兩倍，而且恐怕還低估了近年委內瑞拉踏上逃亡之路的難民人數。半數以上的難民是兒童，如果算上那些被迫離開家園但留在本國境內的人，流離失所者超過七千萬人。

根據《世界人權宣言》，人人都有權獲得安全庇護，但曾經激起恐懼、仁慈和變革承諾的災難如今幾乎無人聞問。譬如，二○一九年七月，一艘非洲難民船在利比亞外海翻覆，造成一百多人溺斃，這件悲劇幾乎沒有引起國際關注，如鄂蘭所言：「顯然沒有人想知道。」

不過，也在同一年，華盛頓特區的菲利普斯博物館展出七十五位藝術家的作品，以詩意角度重審遷徙和離鄉的議題，尤其關注一種特定的移民，也就是難民，他們跨越邊境，並非（或不只是）尋求生存的機會，而是擔心自己的性命安危。

在同一時期，紐約新當代藝術博物館也規畫了一起展覽，傳達「難民並非局外人，而是書寫全球文化的核心角色」這個概念。如同鄂蘭在一九四三年的文章闡述的，難民代表其民族的先鋒—如果他們保持著自己的身分。

然而，這類的藝術、電影和文學作品經常將難民誤解為西方的局外人。其實，從古羅馬時代詩人維吉爾開始，戰爭和流離失所的故事就是塑造西方文明的重要力量：羅馬的起源是一則有關地中海移民的故事，摩西、耶穌和穆罕默德皆為難民；感恩節是一個紀念逃難的節日，那些人從英格蘭逃到荷蘭，然後來到美洲的普利茅斯。

在以色列建國前夕，巴勒斯坦裔美國哲學家薩伊德（Edward Said）離開耶路撒冷前往開羅，他認為，即使到了現代，西方文化仍舊大多為流亡者、移民和難民的作品。