國家地理新鮮聞：巨鳥化石出土 身高可比幼兒

【文／Jenny Howard；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

考古學家推論，牠是目前所知最大的鸚鵡

很久很久以前，有一頭巨鳥沉入今日紐西蘭的湖底，保存在層層沙土和灰藍色的黏土之中。一千六百多萬年過去後，巨鳥化石出土，考古學家研究推論，牠是目前所知最大的鸚鵡。

在現存的三百五十種鸚鵡中，以紐西蘭本土種鴞鸚鵡最重，牠無法飛行，自二十世紀以來就瀕臨著滅絕的危機。而上述的絕種鸚鵡被命名為「海格力士」，比鴞鸚鵡還要重，研究人員依據腿骨化石的周長估算，這種鳥重逾七公斤，高約九十公分，相當於一個剛學會走路的幼兒。

由於只有兩根腿骨出土，有關這種巨型鸚鵡的行為，科學家仍然有許多無法釐清的地方。骨頭末端的重量和其他小線索顯示，牠無法攀爬，也不能飛行，很可能生活在森林的地面上。

化石周圍黏土層中所發現的花粉顯示，海格力士活在溫和的亞熱帶氣候，有超過六十種熱帶果樹能夠提供豐富的食物。不過專家指出，只靠樹葉和水果來獲取足夠的卡路里，對這樣一頭大鳥而言相當不容易。鸚鵡一般是草食性，但在生存壓力之下，也可能吃少許的肉，而海格力士鸚鵡究竟是否為雜食性動物，必須靠著鳥喙化石出土或分析堆積層成分才能進一步推論。

長年以來，紐西蘭和其他大陸隔絕，少有外來種的大型哺乳動物引入，原生鳥類反而得到強有力的立足點，進化出各種大小不同專長的品種。只是考古學者萬萬沒料到能發現這麼巨大的鸚鵡，而這種偶然正是考古最令人著迷與興奮之處。