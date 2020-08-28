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蒙古的圓夢之旅(上)

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:●遷徙大軍開始移動時，我用空拍機跟隨拍攝。當羊群聚集不動時，畫面看似凝結了，羊群移動時則流暢似如歌的行板，這超乎想像的美，讓我心激動澎湃(照片／朱建銘攝影)
圖說:●遷徙大軍開始移動時，我用空拍機跟隨拍攝。當羊群聚集不動時，畫面看似凝結了，羊群移動時則流暢似如歌的行板，這超乎想像的美，讓我心激動澎湃(照片／朱建銘攝影)

【文、攝影／朱建銘】

那天，我在網路上看到一段二○一八年英國廣播公司（BBC）製作的影片，報導一位英國人Timothy參與蒙古游牧民族的春季遷徙過程。那個時節的氣溫經常在攝氏零下三十度以下，游牧民族在如此嚴酷的環境下，攜家帶眷包括他們飼養的牲口及全部家當舉家移動，BBC全程記錄。看完這段影片，讓我感動又心動，希望有機會也能體驗這樣的過程，因此立刻用這位英國人的名字做為關鍵字上網搜尋，找到他的網站後Email給他，希望他能夠指引我如何前往。然而連續發了幾封Email都沒得到回應。隨後，我在網路上用相關的關鍵字搜尋，找到一位攝影家的工作室，他是基於興趣想邀集同好前往，不過整體後勤支援的作業還不夠成熟，二○一九年只邀約五個人，他要我等明年再看看。但是我不死心，繼續在網路上搜尋，就在幾乎要放棄的同時，居然搜尋到一個網站，這是一家位在蒙古西部的小旅行社，因地利之便可以安排與蒙古的游牧民族家庭一同春季遷徙，也可安排和馴鷹獵人一同前往山上打獵、參加當地的金鷹節慶。皇天不負苦心人，真的讓我如願成行。

二○一九年三月十號，我從臺灣搭機，經過韓國仁川轉機，前往蒙古首都烏蘭巴托。在烏蘭巴托住一晚，隔天搭機前往蒙古西部Bayan-Ulgii省的首府烏爾基（Ulgii）。

蒙古地廣人稀，基礎建設普遍不足

早上搭乘匈奴航空（Hunnu Air）班機前往Ulgii。匈奴航空機尾的圓形Logo含「金鷹」和「騎馬勇士」之民族意象，烏蘭巴托機場安檢很嚴格，前一位旅客通過金屬偵測門且拿了自己的手提行李後，才輪到下一位旅客。蒙古地域面積有一百五十六萬四千平方公里，是臺灣的四十三倍大，人口只有三百萬人，地廣人稀，基礎建設普遍不足，位處西部邊陲的Ulgii受到的關愛更是不多。

在入境大廳外接機的是當地旅行社代表巴努（Banu），英文很標準，原來她在從事旅遊業之前是英文老師。離開機場後，直到進入鎮上主要街道才有柏油路，整個城鎮沒有紅綠燈。我們先前往旅行社的辦公室，這家旅行社的樓下有餐廳，樓上做旅館，從行程安排到住宿業務全部包辦。

前往烏蘭貢和牧民會合

我們離開Ulgii後，便前往烏蘭貢（Ulaangom）和牧民Gana先生會合，他隸屬於蒙古四大部之一的「杜爾伯特部」（Dörbet）。此段路程約三百公里，走在地勢險峻的山路上幾乎沒有人煙，只偶爾看到敖包（Oboo）和遠山牧民帶著畜養的羊群。這些敖包由石頭堆放而成，源自蒙古人對薩滿教的崇拜祭祀，也有做為地標之作用，一般都是在地形較為險峻的地方用來祈求平安，常常是有人堆放了以後，後來再路過的人就會繼續添加，所以就會愈放愈多、愈堆愈大。這天看到的敖包都不大，可能是剛剛才堆放的，也可能是從這邊經過的人不多。

抵達Hotgor小鎮時剛好中午。這個小鎮因為附近的Urhai礦坑而發展起來，我們在這裏午餐，由司機向住在當地的親戚商借廚房，由隨行廚娘烹煮午餐。午餐是羊肉炒麵，廚娘將麵條蒸熟了以後再下去和牛肉拌炒，和我們慣常將麵下水煮過不同，吃起來頗有嚼勁。

這戶人家的屋頂都是牛糞，我看到主人隨手撿拾牛糞後就丟到屋頂上，等曬乾以後做為燃料。

進入Ulaangom地界後，看過去一片白茫茫，聽巴努說我們車子行走的道路旁邊是蒙古最大的鹹水湖─烏布蘇湖（Uvs Lake），但因為整個湖面結冰還被大雪覆蓋，所以根本分不出來。進入市區以後看到很多住家都是用木頭圍欄做為外牆，裏面再搭建數個蒙古包。

經過七小時車程終於抵達Gana先生的家，木製的圍欄裏有三個蒙古包，廁所設在戶外，就地挖一個深坑，外面用木板搭建而成。因為山上不一定有乾淨的水源，因此在前往冬天營地以前，司機先提著水桶到附近的加水站買水，每公升水的費用大約是二十元蒙古圖格里克，大約是新臺幣零點三五元。

摸黑抵達山區的冬天營地

我們在下午五點五十分離開Gana先生的家，預估一個半小時到達位於Turgen山區的冬天營地（Winter Camp）。進入山區後天色漸漸昏暗，對方向感是個非常大的考驗，尤其山區道路崎嶇不平，車燈照到的地方都布滿了石頭，即使四輪傳動車也要非常有技巧才能勉強通過。我們延誤了將近一個半小時，在晚上九點才看到遠處微弱的燈光，終於抵達冬天營地，心裏有種如釋重擔的感覺。此時所有人都已飢腸轆轆，大家通力合作在準備好的蒙古包內將行軍床張開，簡單用過晚餐後便倒頭就睡。

該晚入住的蒙古包是Gana先生的弟弟Altansuh的。游牧人家的生活沒有一刻得閒，隔天一早就在羊圈附近看到牧民忙著抓羊，因為別家的羊混到他們家的羊群裏了。巴努告訴我們，Altansuh先生的兒子會把犛牛和馬群從山裏帶回來，當我們爬到對面的小山丘觀看時，馬群已經回到冬天營地了。

春季遷徙前夕

牧民要挑選四匹較為強壯、大致經過馴服的馬做為遷徙的幫手，馬性奔放，如果將這些馬關在馬廄裏，極可能會撞破圍欄，因此都是在需要使用的時候才來圈馬。Gana先生和家人合力用繩索套馬，這些馬也很機靈，知道主人要用繩索套牠，遠遠看到主人接近就開始奔跑，為了套住這些馬，在追逐的過程中也讓我們見識到牧民駕馭馬匹的高超技巧。

為祈求遷徙過程一路平安順遂，Altansuh的太太一手提著盛裝羊奶的水桶，一手拿著一根棒子沾羊乳，圍繞著獸欄灑乳來敬拜天地。集中羊隻的羊圈旁有另外一個空的羊圈，裏面滿是看起來快乾的泥土，這些是準備曬乾的羊糞，而已八成乾的羊糞則被切成磚塊形狀，一塊一塊的堆疊起來像金字塔形，準備進一步曬乾才可使用。

當我們準備離開營地前，我在蒙古包前架好腳架，用快門線設定每十五秒拍一張，準備回國後用軟體將拆卸蒙古包的過程製作成縮時攝影影片，做為珍貴記錄。

Altansuh夫婦有四個兒子，大兒子在烏蘭巴托念書，二兒子十三歲，國小畢業後選擇跟在父母身邊從事畜牧工作，另外兩個較小的兒子在Ulaangom念小學。他們總共畜養五百頭羊、一百匹馬、八十頭犛牛和十二隻駱駝，辛勤努力工作，希望供給小孩較好的教育機會。

牧民駝運的好夥伴：駱駝

這一次的遷徙每天大約走十五公里，牧民家準備了三個蒙古包，每個蒙古包在拆開後平均需要四頭駱駝載運。看著牧民將拆卸過後的蒙古包準備放置到駱駝的背上時，輕輕地拉動一下繩子，駱駝就會乖乖坐下準備駝物，看起來輕鬆容易，然而這是有訣竅的。聽巴努說，牧民在駱駝三歲左右的時候，會在鼻子上方穿過一根小樹枝，用拉動樹枝上的一條小繩子來控制駱駝。一拉動繩子，駱駝前腳就會跪下，後腳隨後跪下，此時主人用繩子套上彎曲的前腳，駱駝就會動彈不得，乖乖聽主人使喚，讓主人裝上重物。駱駝耐寒、耐熱、可駝重物，在極端惡劣的環境下可連續兩周不喝水，是牧民最倚賴的工作夥伴。

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