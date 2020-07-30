紐約時報新視界：自己的婚戒自己打

【文／Alix Strauss；呂玉嬋節譯 紐約時報】

為完美婚禮做準備

想用某種親力親為的方式替自己的婚禮增添個人色彩嗎？你可以選擇自製新娘花冠，也能夠在新娘派對上製造蠟燭或薰衣草香包。這類新興的活動目的都是相同的，就是讓手作的成果融入到婚禮中，讓這個特殊的場合更加難忘。

在紐約布魯克林區，費茲傑羅珠寶行特別開設工作坊，讓準新人能夠一同從零開始設計自己的婚戒，或者改造傳家珠寶，讓它更吻合自己的個性與時代，也讓自己的婚禮更增添個人特色。

二十七歲的魯迪亞和未婚夫為婚禮做了一對戒指。她指出，在這個時代，網路購物非常簡單，滑鼠點兩下，東西就送到門，但背後卻沒有任何的意義。魯迪亞認為，為自己的婚禮投入時間與汗水，雖然辛苦，但十分值得。

花藝店藝術總監馬西森則是帶領準新人和其他家庭成員參觀鮮花批發市場，讓他們認識當季鮮花，同時親手採摘鮮花，以一堂嗅覺和視覺的課程為完美的婚禮做準備。

花冠和頭飾是新娘派對的流行飾品，因此主打婚禮的度假村也開始提供相關手作課程。在夏威夷茂宜島四季度假村，每年有一百多場婚禮，半數新人會選擇這一類課程當作婚禮節目之一。度假村團隊使用特選的鮮花、樹葉和蘭花來搭配婚禮的主色系，請專業編織大師一步步指導新人和賓客，活動創造一種特殊的連繫，讓大家由衷感到婚禮是集眾人之力而成的。

當然，社交媒體推動了這一趨勢，誰都想上傳照片，而當你親手做了一件東西，比如婚禮蛋糕，理由豈不更正當嗎？

如果想在婚禮上秀一段舞技驚豔全場，也有舞蹈教室提供私人或團體課程，甚至線上教學。你可能想像不到這類課程有多麼熱門，芝加哥舞蹈老師羅謝爾說，在她的教室，每個月有一百對以上的準新人來上課。