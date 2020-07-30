【文／李冠毅《自在做自己》‧時報文化出版】

她們更在乎的是，愛自己和真實做自己

我邀請法國名模Inès de la Fressange分享她在二○一○年所推出的時尚小書《La Parisienne》（巴黎女人的時尚聖經）。這本被譯成十七種語言，全球銷量達一百萬本的書，使她成為巴黎人公認為「最巴黎的巴黎女人」。

她以幽默輕鬆的方式，來談優雅巴黎女人的時尚準則，也列舉出幾項成為巴黎女人應該有的時尚態度：

一、拒絕成為Fashion Victim

很多女人不缺錢，但是盲目追隨流行，以排隊搶購昂貴的新皮包為榮，甚至被列在「Waiting List」上也在所不惜。或者把薪水全部花在時尚雜誌建議的Must-have上，這種盲從者，絕對不是優雅的巴黎女人該做的事。

二、不當名牌、珠寶狂

打扮不是為了讓自己看起來有錢。Logo衣物和一群人搶購的飾品或金光閃閃的珠寶，絕不會是巴黎女人打扮的重點。不過，卻一定是那些沒有自信、迎合主流的女人之必備品。

三、以Mix and Match取代Total Look

對於巴黎女人而言，混搭才是發揮穿搭創意的最佳選擇。與其做個照抄服裝型錄的女人，倒不如發揮自己的想像力，做個有自我風格的巴黎女人。

四、舒適自在的衣著才是王道

褲子太緊就別穿了，高跟鞋太高怎麼優雅漫步在街上？了解自己的身體與需求，符合自己的生活與角色，做出最舒適自在的裝扮，這才是不為其他人而活的優雅巴黎女人。

五、自信是最佳品味

明星名人與品味無絕對關係，不盲目拷貝偶像穿著，了解自己的優缺點，並相信自己是獨一無二，才能散發獨特魅力，勇於創新與突破是最佳方式。

六、別被既定風格限制

巴黎女人絕不會一成不變，千萬不要看身邊同年齡人怎麼穿就照單全收，也千萬不要被自己的既定風格限制住，要隨著年齡與生活的變化，適時的改變和調整。跟隨主流的人，就會失去個人特色。

七、無需過度購物

舊牛仔褲配上一件平價商店買的白襯衫，或者是簡單的洋裝搭配大型配件，也能很有型。再如，翻出二十年前的上衣，配個當季的裙子，加上媽媽的骨董飾品，也能夠很出色。

擁有真正的個人風格，並不意味著要買很多當季的行頭，愛花大錢瘋狂購物，並不等於品味就會增強。

八、好氣色和好身材勝過整形

與其把錢花在奢侈化妝品上，不如做好自身的卸妝清潔，讓身體自然散發乾淨的香味。適度運動，抬頭挺胸，面帶微笑，隨時擁有好心情。擔心皺紋太多？那就微笑著把鏡子拿遠一點照吧。

九、戀愛是天然拉皮手術

可以和一個人談戀愛，也可以和一本書、一個計畫、一個課程、一場旅行談戀愛，甚至好好地和自己獨處，學會如何愛自己，都能夠讓女人身心皆美。

Inès總結的九項時尚準則，每一項都是告訴大家愛自己和真實做自己的重要性。揮別傳統的「女為悅己者容」，法國女人更在乎的是為了展現自己而精心妝扮。

本文作者為時尚設計師，創辦多本時尚雜誌，現任東西全球文創集團執行長