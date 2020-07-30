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國家地理新鮮聞：馬賽長頸鹿瀕危

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:長頸鹿屬於哺乳動物偶蹄目，是世界上最高的哺乳動物(照片／美國國家地理會社提供)
圖說:長頸鹿屬於哺乳動物偶蹄目，是世界上最高的哺乳動物(照片／美國國家地理會社提供)

【文／Rachel Fobar；呂玉嬋編譯 美國國家地理會社（National Geographic Society）】

與其他瀕危物種相比，長頸鹿的研究始終不足

二○一九年七月，全球野生動植物保護權威機構「國際自然保護聯盟」（IUCN）宣布，分布於肯亞和坦尚尼亞的馬賽長頸鹿已經瀕危，主要原因是盜獵和土地利用的改變。專家估計，非洲大約還有三萬五千頭馬賽長頸鹿，但是牠們的數量在過去的三十年裏減少了將近五成。同一時期，非洲長頸鹿的總數減少了百分之四十。

在肯亞和坦尚尼亞兩國，獵殺長頸鹿都是違法的，但為了取得長頸鹿的皮、肉、骨頭和尾巴，盜獵者仍舊大膽下手。據坦尚尼亞的媒體報導，有些人相信長頸鹿的骨髓和大腦可治癒愛滋病。另一方面，長頸鹿的死亡率也提高了，原因是人口增長，荒地開闢為城鎮。而人類獵取野味也成為另一種威脅。

與其他瀕危物種相比，長頸鹿的研究始終不足。長頸鹿研究學者揚克說，學界發表了成千上萬篇討論白犀牛的科學論文，而與長頸鹿相關的論文，大約只有四百篇。長頸鹿保護基金會聯合創始人芬尼斯感到十分遺憾，一般人更關注大象、犀牛和獅子，忽略了同樣面臨生存危機的長頸鹿。

專家指出，關於長頸鹿，我們還有很多需要認識的地方，例如，研究長頸鹿複雜的循環系統，或許有助於進一步了解人類的高血壓。研究人員也發現，長頸鹿會在夜裏低哼，但原因仍舊是個謎。

芬尼斯希望，既然確認了馬賽長頸鹿瀕危，非洲政府和相關組織能夠密切合作，在為時過晚之前扭轉形勢。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

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