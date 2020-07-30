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國家地理新鮮聞：認識黑月
【文／Michael Greshko；呂玉嬋編譯 美國國家地理會社（National Geographic Society）】
一個月內出現的第二個新月
在繞行地球的軌道之上，當月球恰好走到太陽和地球之間時，其背向太陽的黑暗一面正好對著地球，因此從地球無法用肉眼看見月球，這種月相稱為新月。
新月通常一個月出現一次，可是由於月相變化周期為二十九點五天，與陽曆稍有落差，有的月份會出現兩次新月，這種狀況大約每三十二個月會出現一次。在一個月內出現的第二個新月就叫「黑月」。
古今中外，人類都喜好拿月相來大做文章，或是說成異相，或是解為凶兆，甚至當成世界末日來臨的預兆，在網路時代，這類穿鑿附會的無稽之談更容易散播，引發恐慌。事實上，不管是黑月、血月（一般出現在月全食）或藍月（一個月內出現的第二個滿月），都不過是單純的天文現象，無須擔憂。
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