東西方的文化差異：人與人之間的距離

【文／程天縱 商周出版】

程天縱，長期在科技業擔任專業經理人，曾任中國惠普總裁、德州儀器亞洲區總裁、鴻海集團副總裁及富智康執行長。退休後創立「Terry&Friends」創業社群，在兩岸輔導逾五百個創業團隊。曾出版「經營學」、「管理學」、「專業力」之暢銷套書，強調管理理論與技巧、詳述企業文化相關議題。這次，他著重在個人經歷與反思，寫成新書《每個人都可以成功》（商周出版），鼓勵讀者學會觀察、思考、判斷、決策，建立一套屬於自己的思路

一九九七年底，我離開惠普加入德州儀器，舉家搬遷到德州達拉斯。有一次在某個聚餐活動裏，我認識了一位幾年前從北京移民到達拉斯的朋友，他分享了以下這個故事。

當辦完所有移民手續之後，他全家順利拿到了美國綠卡，於是在達拉斯北邊一個高級住宅區買了一幢獨立洋房。才剛搬進新家，附近的鄰居紛紛登門來拜訪。除了互相自我介紹以外，還送了鮮花、蛋糕……等小禮品，表達歡迎之意。每天早晚，鄰居都會很熱絡地跟他們打招呼。

這種情況跟他們在北京時是完全不一樣的。住在北京的小區公寓樓裏，鄰居之間老死不相往來，住的是誰都不知道，哪像現在鄰居這麼親切，宛如家人一般。

有一天，他老婆正在燒菜準備晚餐，菜燒到一半發覺鹽用完了，他懶得開車到超市買，老婆的菜也等不及了，於是就穿著汗衫短褲、腳蹬著拖鞋，跑到隔壁鄰居家裏去借。

鄰居出來應門、問清楚狀況之後，到廚房拿了一包鹽給他，但在他開口道謝之前，鄰居卻板著臉跟他說，如果將來再有這種情況，請先打個電話「問」一聲，看看他們方不方便幫忙，以後不要再無預警登門造訪。

臉都綠了的他，回家跟老婆說了這事。結論是，這些老美的親切和笑臉都是裝的，骨子裏還是看不起華人，以後還是跟這些鄰居保持距離，以免自討沒趣。

於是，他以過來人的身分告訴我，跟老美之間還是保持距離比較好，有事情還是找老鄉幫忙才是正確的。這件事情讓我想到，一九九二年一月我在結束了美國的工作，舉家從美國加州矽谷搬到北京，就任中國惠普總裁的新職位時，發生的一個小故事。

第一天上班，我進了電梯後陸陸續續進來許多年輕人。我心想，他們大概都是中國惠普的同事，於是我主動跟他們打招呼，對著他們每個人微笑說「早安」。

在美國惠普總部工作兩年，每天上下班碰到同事，都是親切地打招呼；即使在商場之類公共場合的電梯裏，碰到陌生人點頭微笑打招呼，也是再平常不過的事。

誰知道我在電梯裏的這個舉動，居然沒有得到任何回應，而且每個人都以狐疑害怕的眼光看著我，還往反方向靠，盡量離我遠一點。有一次我很清楚地聽到有個女孩對另外一個低聲說了句「神經病」。

以上兩個例子，說明了東西方文化之下，人與人之間的距離是不一樣的。

我在美國的這些年，感覺到老美對於人與人之間距離的態度，跟我們華人是不同的。老美在「應付陌生人」和「應對親友」兩者的處理方式仍然是有差異的，但差異並不是很大。

如果說，與陌生人之間的距離是十公尺的話，那麼與親友之間的距離也要保持兩公尺左右。也就是對陌生人保持「敬之以禮」的距離，對於最親密的親友也保持「尊重隱私權」的距離，這就是「有點黏又不太黏」的感覺。

今年六月初，我到矽谷去探望我大兒子一家人。有一天，我帶著四歲的孫子Leo到一家有名的甜點餐廳，吃他最喜歡的冰淇淋，我自己則點了一份蛋糕，搭配一杯拿鐵。

看著送來的一大份冰淇淋，小孫子吃得比較慢，因為擔心他吃不完，又怕冰淇淋融化了，因此我很自然地拿著我的湯匙，伸過去吃他的冰淇淋。這時，四歲的小孫子停下來看著我，問我說：「爺爺你在幹什麼？」我回答：「爺爺怕你吃不完，冰淇淋又融化了，幫你吃一點啊。難道你不願意跟爺爺分享嗎？」

可愛的四歲小孫子說：「可是你沒有問。」

恍如遭受到重擊一般，我突然領悟到了一點：在美國受教育的小孩，從小就知道要「問」（ask），意思就是要得到別人的許可（asking for permission）。這是對他人尊重的一種表現。即使我是他的爺爺、即使是我付帳請他，要吃他的冰淇淋之前，仍然要「問」，必須得到他的許可。