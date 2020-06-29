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釋懷暖情：當野薑花不再香

聯合新聞網 / 講義雜誌
(照片／廖麗洳繪圖)
(照片／廖麗洳繪圖)

【文／林美珍】

野薑花在貢寮的鄉間小路綻放著，很美，很香，總是散發一股高雅迷人的氣息，常博得路人的讚歎聲。每年總在特定的季節裏默默地開著，她淡淡的清香，是路人向她行注目禮的主要原因。

如果有一天，野薑花不再香了，還會有人注意她嗎？

「你媽媽年輕時，美得像一朵花呢。」無論我認識或不認識的人，都會如此跟我說。現在看著我的媽媽，依稀可見她年輕時的風采，只是多了一些皺紋。曾經她就像我喜歡的野薑花，認真堅守自己的崗位，培養自己的氣息，綻放自己的神采。

媽媽在二十歲時，就從福隆山上嫁到貢寮來，陸陸續續生了八個孩子。爸爸務農，媽媽除了擔任家管外，也要肩負幫農工作，有時還得出外兼打零工來改善家庭經濟。古代有「聞雞起舞」的祖逖，現代有「聞雞煮飯」的媽媽，聽到媽媽洗大鼎蓋的聲音，應該是凌晨四點鐘吧。媽媽準備十個便當，兩個妹妹雖未讀書，但仍在家帶便當，因為中午沒人可以做飯給她們吃，「只要翻開大鼎蓋，裏頭就有便當可以吃了。」媽媽交代著，日復一日……

如果沒有工可以做，那怎麼辦？媽媽腦筋動得快，靠山吃山，到山上砍竹子吧。吆喝全家總動員，即使是上課天，放學後也要去山上挑竹子下來賣。連讀小學一年級的妹妹也加入這樣的行列，按照年齡高低依次減量，最小的妹妹挑三十支，而媽媽挑了三百支，當時孩子們走一趟，她走三趟。有這麼賣命的媽媽，你不做也會不好意思的。

每次過年過節，這位聞雞煮飯的媽媽，可是不按牌理出牌的。因為她比雞還早起床，凌晨兩點起床，做孩子們最喜歡的粿或點心，隨著不同的年節有著不同的粿。她的手藝可是人人稱讚的。記得一次，我在電話裏頭和高中同學聊天，說我最喜歡吃鹹的油飯，第二天早上，飯菜上即出現油飯。那天，我的心一直暖暖的，在冷冷的冬天裏。

農忙時節，媽媽似乎都不會累，早早就起床：煮飯、煮點心，然後和爸爸一起下田工作，不管是插秧、除草、收割，她可是樣樣都拿手。工作兩小時後，才叫我們這些孩子們起床幫忙。晚上又忙著稻穀的處理，又很晚才睡，要我們早一點去睡。以前，我一直認為媽媽好像農忙時特別興奮，不太睡覺的。

有一年元宵節夜晚，我從臺北返家，在貢寮火車站時，我打電話回家，因爸爸不在家，媽媽又不會騎車，我就跟媽媽說：「那我走路回家好了。」走著走著，忽然看到有人提著燈籠，旁邊有幾盞小燈籠，又聽見大人、小孩的呼喚聲，原來媽媽帶著小姪子們提著燈籠來迎接我了。當下，我熱淚盈眶，是思家之情崩潰？抑或是受到媽媽的舉動感動不已？事後想想，媽媽實在太可愛了。當時，我應該和媽媽合演一段歌仔戲，才夠味。

時間總是不經意的從指尖滑落，所謂的「苦」日子過去了，昔日嗷嗷待哺的小孩，現在也懂得反哺，只是……

「媽，我回來了。」下班回家，看見媽媽露出一絲的微笑，只是在她腦海記憶中，是否真的按下我的快門，將我記住？在她的腦波裏，是否記起一絲絲她含辛茹苦的扶養八個孩子的苦與樂？

當野薑花不再香時，人們總會問起那清香何處去？曾經駐足在人心中的香氣，總讓人懷念不已，也讓人懊悔為何當時不多珍惜她所散發出的幽香？臺灣有許多很美很香的野薑花，盼人們多多珍惜呀。

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