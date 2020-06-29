鄰居阿月婆的異想世界

【文／黃宗玄】

阿月婆，是我的鄰居，已年屆九十歲的她，身子依舊硬朗。每日早晨，阿月婆總是坐在自家門口，眼睛看著外邊，盯視著巷子口的來往動靜。只要稍有個風吹草動，她必定是第一個前去湊熱鬧的人。阿月婆非常「節儉」，這些日子裏，甚至坐在家門口，就開始洗起衣服來。左搓搓、右揉揉，依著洗衣板，加點洗潔精，就開始賣力拍打、扭動手中的衣服，轉呀轉、轉呀轉……

由於，阿月婆所占據的位置，恰好位於我要出門，離開家前的必經之地。一股被窺視的感覺，總在背後襲來，伴著冰涼的氣息。因為，冷不防地，可能會傳來阿月婆一句：「你要出去唷？」、「今天怎麼沒上班？」此時，內心不禁一揪，像是被赤裸裸地「看光光」一樣……在阿月婆的思考中，沒有祕密與隱私這種東西。或許，她只是一根腸子通到底的，想知道別人到底在幹嘛。

阿月婆有著一副大嗓門，高八度的聲響，可以從巷子頭傳到巷子尾。每當看到她攫起了臉，扯開喉嚨說話時，總有種準備被轟炸的感覺。阿月婆的膝蓋，已經浮腫、脹大，但縱使歪駝著身子，她依舊奮力擺動上身，左右扭動著屁股，緩慢推進。不變的是，那依舊銳利的雙眼，掃視著街上，任何可以「賣錢」的瓶瓶罐罐、閒置廢棄物，都逃不過她的視線。

阿月婆與大兒子、媳婦及兩個孫兒同住，她在車庫裏，堆滿了撿拾而來或街坊鄰居給的回收垃圾。一大清早，天還濛濛亮，她已經「開工」了，霹靂啪啦，敲敲打打，碰碰碰碰，搞得整條巷子都不得安寧。阿月婆的想法是，多賺一些，就不用看兒子、媳婦臉色。傲驕的她，深寵大兒子，卻跟兒媳婦多年不睦，逢人就抱怨媳婦搶走了她的兒子，才落得現在這番田地。

阿月婆是愛大兒子的，每當有好東西，總是留給大兒子，然而大兒子卻無法體會母親的苦心，暗地裏領走了阿月婆戶頭裏的錢，所以阿月婆老是喊窮，老是喊著要賺錢、賺錢……該是享清福的年紀，腦袋裏卻拚命往錢袋子裏頭鑽。事實上，多年來積累的新仇舊恨，愈發讓這家人形同陌路。少了談心、對話、包容、體諒的家庭，似乎只變成共居的空洞名詞。雖然住一塊兒，卻是最熟悉的陌生人。

端午節時分，家中準備了肉粽與貢品，祭祀祖先及神明。阿月婆一如往常來串門子一番，不經意中，問起她的過往，阿月婆說：「以前的生活非常貧困，算是三級貧戶。丈夫過世得早，我得一手撐起一個家。大大小小的工作，幾乎都做過了。」原來，阿月婆內心的窮困，是一直延續到現在的。看著她撐起了身子，賣力搥打著破損的腳踏車零件，冀望能賣個好價錢。這是種似曾相識，也彷彿是時光一直重製的歷史場景，一遍又一遍、一遍又一遍地播放著。

孩子大了，阿月婆也老了，但她說話的聲量，依舊大過任何人。她喜歡打探鄰居的八卦，就像尋常的婆婆媽媽一樣。她無止境地工作，因為恐懼、害怕，深怕失去了什麼？她習慣管東管西，卻總以自己的角度評斷別人、干涉別人。雖然，她總是說：「老了，不中用了。」其實，她的精力無比亢奮，就像在對抗什麼一般。或許，「賺更多錢」，就是她的生存目標吧。

直到今日，像阿月婆這類的臺灣老人家，依舊在尋找落地生根的心境。「節儉」，為其一生累積了大量的財富與豐足的生活。然而，除了這些呢？此刻，我腦海總會迴盪起這段話：「阿月婆，是我的鄰居，已年屆九十歲的她，身子依舊硬朗。每日早晨，阿月婆總是坐在自家門口，眼睛看著外邊，盯視著巷子口的來往動靜……」她在盼著什麼呢？她在望著什麼呢？我想，大概是尋找那份「認同」吧。