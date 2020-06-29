帶孩子做菜：孩子的生活教育三階段

【文／羅一亮】

「你喊得動的孩子，是你陪伴過的孩子」，分享這句話時很常得到共鳴。我喜歡把帶學生的過程當成「存錢」，老師先給學生時間和愛，主動陪伴在他尚未發生需要之前，等到有一天我要支取信用的時候，比較可以用一句話或一個眼神就立即對他們產生影響力。

但教學時間久了，漸漸發現我並不在執掌教養大旗的首要位置，老師的角色多少吃香在「職稱」和「給分數的權力」上，有時虛幻不夠真實，而時間少、人數多的狀態久了，小問題也容易草率略去，真要對他們有全面性的建立，還得搭配爸爸媽媽每日的作為。而自從我有機會與小朋友住在一起，以及後來真正成了父親，我開始思索深入累積、具體施行的日常做法，我家的一項妙招是：「你喊得動的孩子，是喝你奶的孩子」，這點是任何王牌老師或教育專家都無法代替父母的事。

和眾多經驗豐富的媽媽相比，我這個爸爸的廚藝普通，但很喜歡實驗創意料理，煮出驚喜是件十分美妙的事。我同樣以儲蓄的觀念代入親子之間，連切菜的背影都能植入意義，即使每天工作忙碌，我仍會刻意早些起來，或是晚上回家花些時間弄個小點心、做份便當，也幫自己解除工作壓力。我更喜歡全家人約出去買菜，回來再一起洗菜預備，長時間操練帶動了共享共榮的家庭氣氛。

更進一步，「你喊得動的孩子，是和你共過事的孩子」，若親子一同進入廚房成為習慣，讓兒女每周能相伴煮飯，那烹調和用餐這些叮叮噹噹的時光，將成為家長進入孩子的最佳渠道。如同遊覽車逃生示範影片，揭示了強化玻璃總有脆弱的角落，那麼「為小孩做菜」，為了營養、為了省錢，更重要的是要直取他的需要，提早鋪路在他尚未發生狀況之前，而「帶孩子做菜」，又更深化了一步，你能讓他看見你做事的節奏，以及藉機練習磨合。這不是唯一的方法，也不能保證教養過程亨通，但至少在心思彎曲之前，共煮、共桌吃飯的家庭，比較能觀察孩子變化的痕跡，這不是天天晚上全科班代點香酥雞腿便當可類比的。

自己的小孩愛吃什麼，你知道嗎？你會製作嗎？不如約著孩子一起動手試試看。想想擔任父母雖不曾有一日是輕鬆容易的，大事小事全是承擔，但我仍願用「肥缺」來描述拿鍋鏟的這個角色，因為你相對能在很短的時間裏，高效率收益到孩子的胃和心，那是他最薄弱的地方，也是你從小就可以規律對他作功之處，先給他口中的食物，再不著痕跡地帶入心中的糧。而既說這是肥缺，也絕不分父親、母親誰的責任了，像我這個聰明的老爸就一定是搶著卡位，帶著孩子說菜、做菜、吃菜，這都讓我感覺自己幸福無比。

孩子的生活教育

父母帶領孩子的實際自學課程，可以從生活常見素材找主題，如「種子」、「蛋」。以下分享我的經驗，希望讓每位父母的育兒過程更活潑有趣：

一、購買：帶孩子到大賣場，認識各種豆類和米。賣場猶如一個大型而豐富的生活教室，經由父母的帶領，認識豆類和米的名稱、顏色和大小。

二、觸感清洗：回家之後，分批泡水，讓孩子感受觸覺、訓練清洗方式。

三、分裝：餘下未泡水的豆子，進行分裝收藏。

四、聲音：準備幾個較小的容器，讓孩子自然發現、比較種子落地的不同聲音。

五、烹調品嘗：進廚房實際烹煮。起鍋的軟硬不同、加糖不加糖的口感、放冰箱不放冰箱的溫度差異。

六、剝皮剝殼：本要接續的是「種綠豆課程」，但正好晚餐需要蛋，所以先讓孩子體驗「剝蛋」。無妨，延伸一下，蛋是不是也算一個類型的種子呢？

本文作者從事教育工作多年