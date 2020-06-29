紐約時報新視界：日式舒芙蕾旋風

【文／Daniela Galarza；呂玉嬋節譯 紐約時報】

在社群平臺Instagram上，日式舒芙蕾鬆餅是一股快速發展的美食潮流。除了它反物理學的外觀（宛如雲朵般輕盈，搖搖欲墜，又能層層堆疊），以及各種超乎想像的可口淋醬或配料，舒芙蕾鬆餅能在社交媒體上成功還有第三個因素：排成長龍的隊伍。

在加州帕薩迪納市經營甜點店的羅凱倫說，消費者喜歡排隊消費，喜歡自己彷彿是某種更重要東西的一部分。所以，在今日的英美大城市，不難看到民眾耐心排隊，等候一嘗舒芙蕾鬆餅的滋味。

無論是在南印度還是瑞典，大多數的平底鍋煎糕都具有鬆軟的口感，但是從日本發展出來的舒芙蕾鬆餅，可以膨脹上升到像頂高帽子的高度，原因在於它的麵糊是以蛋白霜為基礎。

做法不難，先將蛋白與蛋黃分開，蛋黃和麵粉、牛奶混合拌勻，蛋白則單獨加糖打發成紮實的蛋白霜，兩者拌勻之後，舀入平底鍋中的環形模具，以低溫小火慢慢煎，麵糊便會逐漸膨脹。羅凱倫說，起碼要漲到五公分才能稱為理想的高度。

羅凱倫的甜點店在二○一八年開幕，當時許多客人覺得不習慣。對美國人來說，鬆餅是早餐，不是下午茶點心，而且他們抱怨點了餐之後還得等上好一會兒。然而，拜網路之賜，現在消費者對於排隊等吃舒芙蕾鬆餅可是甘之如飴了。

不過，羅凱倫透露，日式舒芙蕾的熱潮在日本反而明顯退燒了。