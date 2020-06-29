快訊

巴基斯坦證交所遇襲 警方擊斃4槍手

紐約時報新視界：日式舒芙蕾旋風

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:乳酪慕斯舒芙蕾鬆餅佐黑糖珍珠(照片／紐約時報提供)
圖說:乳酪慕斯舒芙蕾鬆餅佐黑糖珍珠(照片／紐約時報提供)

【文／Daniela Galarza；呂玉嬋節譯 紐約時報】

在社群平臺Instagram上，日式舒芙蕾鬆餅是一股快速發展的美食潮流。除了它反物理學的外觀（宛如雲朵般輕盈，搖搖欲墜，又能層層堆疊），以及各種超乎想像的可口淋醬或配料，舒芙蕾鬆餅能在社交媒體上成功還有第三個因素：排成長龍的隊伍。

在加州帕薩迪納市經營甜點店的羅凱倫說，消費者喜歡排隊消費，喜歡自己彷彿是某種更重要東西的一部分。所以，在今日的英美大城市，不難看到民眾耐心排隊，等候一嘗舒芙蕾鬆餅的滋味。

無論是在南印度還是瑞典，大多數的平底鍋煎糕都具有鬆軟的口感，但是從日本發展出來的舒芙蕾鬆餅，可以膨脹上升到像頂高帽子的高度，原因在於它的麵糊是以蛋白霜為基礎。

做法不難，先將蛋白與蛋黃分開，蛋黃和麵粉、牛奶混合拌勻，蛋白則單獨加糖打發成紮實的蛋白霜，兩者拌勻之後，舀入平底鍋中的環形模具，以低溫小火慢慢煎，麵糊便會逐漸膨脹。羅凱倫說，起碼要漲到五公分才能稱為理想的高度。

羅凱倫的甜點店在二○一八年開幕，當時許多客人覺得不習慣。對美國人來說，鬆餅是早餐，不是下午茶點心，而且他們抱怨點了餐之後還得等上好一會兒。然而，拜網路之賜，現在消費者對於排隊等吃舒芙蕾鬆餅可是甘之如飴了。

不過，羅凱倫透露，日式舒芙蕾的熱潮在日本反而明顯退燒了。

相關新聞

國家地理新鮮聞：新加坡水獺 以城市為家

牠如何適應繁忙的都會環境？

婆婆相親記

愛情的發生，也有年齡保存期限？

紐約時報新視界：日式舒芙蕾旋風

如雲朵般輕盈的夢幻甜點

帶孩子做菜：孩子的生活教育三階段

「你喊得動的孩子，是你陪伴過的孩子」，分享這句話時很常得到共鳴。我喜歡把帶學生的過程當成「存錢」，老師先給學生時間和愛，主動陪伴在他尚未發生需要之前，等到有一天我要支取信用的時候，比較可以用一句話或一個眼神就立即對他們產生影響力。

鄰居阿月婆的異想世界

總是坐在家門口的她，在盼望著什麼呢？

釋懷暖情：當野薑花不再香

曾經駐足心中的香氣，總讓人懷念不已

東西方的文化差異：人與人之間的距離

程天縱，長期在科技業擔任專業經理人，曾任中國惠普總裁、德州儀器亞洲區總裁、鴻海集團副總裁及富智康執行長。退休後創立「Terry&Friends」創業社群，在兩岸輔導逾五百個創業團隊。曾出版「經營學」、「管理學」、「專業力」之暢銷套書，強調管理理論與技巧、詳述企業文化相關議題。這次，他著重在個人經歷與反思，寫成新書《每個人都可以成功》（商周出版），鼓勵讀者學會觀察、思考、判斷、決策，建立一套屬於自己的思路

還不能自比為一隻海鷗

我們面對一樣的未定數，牠們的眼神卻只有專注

國家地理新鮮聞：波多黎各多震起因

波多黎各的複雜地質情況

紐約時報新視界：騎大象人道嗎？

動物並非為了娛樂人類而存在

鈴木大拙紀念館的水池

「禪」就像眼前這池淺淺的水，它並不難懂

尋找巨龍：見義勇為的黑裝女騎士

每每看到傷勢慢慢復原，就會想起她

熱門新聞

寶寶在哭 婆婆直接打開房門！沒洗手就急著抱孩子

愛露營的小孩都比較獨立？ 在露營中引導孩子學習自理能力

別讓孩子成為霸凌特殊孩童的幫兇！從小教孩子尊重差異

滿月寶寶有心臟雜音＝心臟病？

為愛朗讀 用故事的力量擁抱孩子

那些名模媽咪想記錄的事：在蒙特梭利體系下 孩子學會的事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。