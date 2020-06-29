【文／蔡孟珊】

兩年前，婆婆從北英格蘭的徹斯特，搬到英格蘭最南端的肯特郡當我們的鄰居時，原本的計畫是要幫當時還在倫敦上班的我接送小孩，但是人算不如天算，等她終於把三十多年的老房子賣掉後，我卻也因為當時公司經營不善被裁員了，可以自己照料孩子。因此從總是帶著寒意的北英格蘭，搬到比較溫暖又綠油油的肯特郡後，我婆婆在七十歲後，才正開始人生後半場的冒險。

她是二戰後的嬰兒潮世代，在英國戰後復甦的氛圍下度過她的童年。節省而單純，但命運之神給她許多情感上的挑戰：結婚七年後，她的老公（也就是我那名不副實的公公）跟著當時一位十九歲的女孩跑了，留下她孤單扶養兩個幼子。之後她在四十多歲時，透過鎮上的婚友社認識了一個男子，交往約十年後，那男子也和別的女人跑了。傷透心的她，從此不再過問紅塵俗事，養了一隻獵犬，每天就是遛狗，種花，追劇，偶爾帶孫子，周日上教堂，過著簡單而平淡的生活。

某一天我到法文老師家上課時，遇見了一位風度翩翩的老爺爺，一問之下才知道，是我法文老師的繼父，兩年前喪偶，已經八十三歲，但還充滿活力，喜歡園藝。我靈機一動，想介紹他們兩位老人家認識。

約定見面這天早上，我可是興奮極了，想起要湊合可能發展的黃昏之戀，就不自覺地偷笑起來。法文老師那邊，也成功說服她的繼父外出社交。兩位長輩依約出現在咖啡館，四個人一起坐下來時，我先四兩撥千斤的張羅飲料，法文老師那邊則是用英國人的不著邊際社交法，從天氣開始聊到花粉症，再聊到狗與園藝，一小時下來，兩位老人家只知道彼此名字，其他完全沒聊到。但好在氣氛和諧，兩位老人也時有互相攀談，外人看來，應該是有來電的可能。或許是咖啡因作祟，我突然大膽的切入主題，問老爺爺：「這周末有沒有計畫要去看鎮上的園藝展，因為我婆婆正要去。」他爽朗的說：「好主意啊，那可以一起去。」我婆婆不知道是沒聽清楚，還是太震驚，面無表情的喝下杯子裏最後一口咖啡。

年輕人相親後可以彼此交換名片，手機號碼、WhatsApp、Line……等通訊方式，但是什麼都沒有的，走在時代洪流末段的老人家，到底要留什麼通訊方式才自然呢？我這不稱職的媒人，一直找不到談話縫隙，所以在咖啡館的四人聚會結束時，竟然沒有讓兩位男女主角互相留下聯絡方式。

因此這相親大會，就這樣平淡的落幕了。我婆婆在回家路上跟我說，這個老爺爺的口音很難懂（事實上，我婆婆有著自己不願承認的重聽），所以她完全沒聽清楚他要去園藝展的那段。法文老師兩天後簡訊我說，他的繼父那天很開心，但已有輕微老年痴呆症的他，兩天後就忘了咖啡館的園藝展之約。

看著我法文老師傳來的那封簡訊，我竟然有點莫名的傷感，原來愛情故事的發生，也會有年齡的保存期限。年輕的時候，我們是那麼理所當然的，在得到與得不到的愛情裏笑著、哭著，以為就要心碎了，以為就永遠幸福了，但是那時我們耳聰目明，還有個太過敏感的心。遲暮之年時，聽不清楚了，就愛不動了，忘記了，竟也忘了怎麼心動，人生的四季更迭，可以就這麼永遠留在花團錦簇，萬紫千紅的春天嗎？

本文作者為英國媳婦，旅居英國肯特郡