國家地理新鮮聞：新加坡水獺 以城市為家

【文／Claire Turrell；呂玉嬋編譯 美國國家地理會社】

五十年前，新加坡的河流充塞著垃圾、污水與腐爛的動物屍體，新加坡原生物種滑毛江獺面臨著滅絕的危機。一九七七年，新加坡政府發起清潔河流運動，到了一九九八年，水獺開始重返這座熱帶都市。

由於食物豐富（比如池塘裏人養的錦鯉），牠們的數量日益增加，如今至少有九十隻水獺以這座城市為家，在水泥橋上築窩，於鋪路石板間曬太陽，儼然十分適應城市環境。

不過水獺的增加也造成了民眾的不便。比方說，社區池塘中的錦鯉往往都讓水獺吃光了。在旅遊勝地聖淘沙，有一間旅館曾在幾個月內損失了大量昂貴的觀賞魚。根據媒體報導，水獺也曾咬傷幼童。

儘管如此，新加坡人一般來說還是喜歡這些放肆的鄰居。二○一六年，市民投票選出水獺為國慶慶典的吉祥物。愛好水獺的市民替牠們建立臉書粉絲專頁，分享牠們可愛的動態。

隨著市民對水獺興趣的加深，科學家也不斷深入研究，試圖了解水獺如何適應了繁忙的都會環境。科學家發現，為了適應狹隘的都市空間，水獺改變了行為模式─例如，與父母一同生活的時間更長了。大多數野生水獺在兩歲左右就會離開父母，但新加坡的水獺與父母一起生活到三、四歲，慢慢等待開拓領土的機會。科學家打趣說，這有點類似三十五歲的城市成年人窩居在父母的地下室。

水獺即使適應了城市環境，也仍舊面臨著自然和人為的威脅。首先，這種哺乳動物與水蜥共享水域，而水蜥以水獺幼崽為食。新加坡水獺死亡的主因是車禍，每年大約有五到六隻死於輪下。

為了保護水獺，新加坡國家公園局、民間慈善組織和學者共同組成了水獺工作小組，進行保育相關工作，同時提高民眾的意識，比如在水獺出沒的地點放置路標和教育標誌，減少水獺與市民可能發生的負面互動。