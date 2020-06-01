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尋找巨龍：見義勇為的黑裝女騎士
【文／留靜鴻】
那一年，那一場突然的車禍，若不是那位力追肇事禍首司機的黑裝女騎士，後來的復健可能不會那麼的順利……
傍晚的市區街道，正是交通擁擠的尖峰時段，趕著赴往補習班的我，騎著小噗噗車穿梭在車陣中，一見綠燈亮起，油門一踩向前奔。說時遲那時快，突然，車身一陣晃動，整個人尚來不及反應，摩托車就摔覆犁田了近十公尺。回過神，左腳已整個被車子壓住，白色的長褲也被擦破滲出血來，膝蓋和足踝霎時一陣劇痛，我，發生車禍了！
幾位好心的路人幫忙把車扶起，急著打電話給家人時，一陣荒亂中，以為是自己車速太快沒看到路面上有障礙物而摔車的，也沒想太多。這時，一位穿著黑色套裝的女騎士停到我身旁，說了一聲：「是前面那臺混凝土車掉飛下來的油箱蓋害你摔車的，我去追他！」
處於痛楚和驚嚇中的我，完全莫名其妙，搞不清楚何來天外飛來此橫禍？過了一會兒，那位緝凶女騎士折返回來，交給我混凝土車司機的車號和聯絡電話後就離開了，而當時也忘了有沒有說聲謝謝。
後來，因為傷及膝蓋和足踝，足足復健了近半年，還好因為女騎士的見義勇為，讓對方無法遁逃並負起治療期間的所有費用賠償，讓傷勢得以慢慢復原。每每看到足踝新生的皮膚，心中就想起那位正義的女騎士，充滿感恩與溫暖。
尋找巨龍
他們是我們的英雄 把他們找出來
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