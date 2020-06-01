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鈴木大拙紀念館的水池

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:●這片讓我沉思良久的水池(照片／黃棟洲攝影)
圖說:●這片讓我沉思良久的水池(照片／黃棟洲攝影)

【文／黃棟洲】

初夏的陽光，斜照著路旁一排楓樹及櫻花樹，樹邊一叢叢的紫花正開得燦爛，眼前這條平坦的石磚路久久才能看到行人，漫步在金澤市暖暖的早晨覺得悠閒而自在。

日本金澤市其實不大，卻出了一位哲學大師「鈴木大拙」。年輕時讀過他的著作《鈴木大拙與禪》，內容實在艱深難懂，只讀了兩章就將它束諸高閣。幾十年後，來到大師的故鄉，尋訪他的紀念館，大師固然早已作古，但我希望在這裏重尋多年前沒讀明白的章節。

紀念館的入口是一條長長的窄小走道，沒有窗戶，只有淡淡的燈光照在地面上，顯得幽晦陰森。走道的盡頭是一間書室，出了書室就是一個水池，池水淺而清澈。在這個簡單的院子裏，只有淺淺的一泓清水伴著高牆，牆外一排大樹探出牆頭，偶爾飄下幾片樹葉，落入池中，給這個清寂的院落增加一點生趣。

坐在院子前面凝視著池水，忽然想起許多年前朋友送的一幅畫，畫中只繪了半個水牛的頭及微微隆起的牛背，牛背上有牧童捧書而讀。雖然沒有輕盪的水波，或潺潺的流水，但看得出這是頭倘佯在溪水中的水牛。水牛悠遊閒適的眼神隱隱透出他心中的滿足，也許正是這幅畫的留白使我注意到水牛內心的世界。

就像那張留白的畫，面對這個單調的庭院，我只好將視線轉移到那泓池水。眼前的水面清澈平靜，遠一點處有微風吹過，水面皺起了淺淺的波紋，更遠處有暖暖的晨光斜照著池水的一角，水面湧出粼粼波光。

此刻我想起了早晨經過的那條開滿了鮮花的石磚路，秋天的時候路上應該是滿街紅葉，秋風過處，落葉瀟瀟，那幽豔而悲涼的感覺，令人內心不免微微地波動，就如那水面上的淺淺波紋。我再想著春天的時候樹上開滿了櫻花，滿眼春光燦爛，遊人如織，這時內心就如那池邊的粼粼波光，充滿了春意的輕鬆暢快。我平靜了片刻，將視線移回眼前那片清澈平靜的水面，終於明白這片池水就是人的內心。

每個人的水池寬窄深淺不同，水的清澈渾濁也相異。清澈的水較能清楚地映照外物的善惡美醜，深闊的水池在風雨之中較能保持平靜，而渾濁的水在風雨之後也需要較長的時間才能復歸清澈。

就如同那張留白的畫及眼前這個沒有鮮花綠草的庭院，人生也許只有缺憾才能引起人們觀察自己內心的境界。「禪」也許很難懂，即使讀了很多書，還是不明白；也許「禪」就像眼前這池淺淺的水，它並不難懂。

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