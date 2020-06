紐約時報新視界：騎大象人道嗎？

【文/Donald Frazier;呂玉嬋節譯、紐約時報】

泰國有七千頭大象,超過半數是圈養。一九八九年,泰國實施伐木禁令,昔日幫忙運送木頭的大象因此失業了,大多數的大象跟著飼主流落街頭,在田間遊蕩,或者在公路地下通道等危險地點避難。

如今,幾乎所有的圈養大象都是為了取悅遊客。這類大象營地通常位於偏遠的地方,有時遊客只是走在大象之間,餵牠們吃吃東西,但許多營地允許遊客幫大象洗澡,甚至騎乘大象。在規模較大的營地的網站上,也會看到若干馬戲團風格的演出。

想多接觸大象的遊客往往面臨著一個苦惱的問題:如何知道自己是在支持動物?還是在虐待牠們呢?

一些全球組織認為,大象觀光的本質是錯誤的,應該逐步淘汰。善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals)的溫德斯律師說,動物並非為了娛樂人類而存在。世界動物保護協會(World Animal Protection)資深野生動物顧問施密特伯巴赫也說,任何類型的大象觀光,不管動機多好,都是在推動一個大象無可避免遭到虐待的市場。協會堅持,所有的大象都需要被保護,儘量減少與外界的接觸,最好只限於觀察,能夠從遠處觀察更好。

不過,史密森學會(Smithsonian Institution)的大象專家布朗指出,礙於現實,目前泰國無法為境內所有的大象建立保護區。除此之外,飼養一頭大象非常花錢,食物的花費可能高達每天三十八美元(約新臺幣一千一百元),而在泰國一個四口之家每天只要十八美元(約新臺幣五百四十元)就能飽腹。

不過,全世界都希望推動合乎道德並可持續發展的旅遊,加上來自世界其他地方旅遊業與負面宣傳的壓力,這幾年泰國大象的生活似乎逐漸有了改善。只是遊客永遠不會確實知道,當最後一輛遊覽車沿著塵土飛揚的道路返回市區之後,大象會過著怎樣的生活?是否跟我們看到的迥然不同?畢竟大象觀光在泰國是一個混亂又競爭激烈的行業,幾乎沒有什麼監管機制與法規。

甚至有的營地以取巧的方式應付某些西方旅行社禁騎大象的規定,例如上午組一團不允許騎大象的遊客,在下午另組一團想要騎大象的遊客。第一輛遊覽車離開後,在下一輛到來之前,營地直接換了一幅招牌掛上。

近年史密森學會亞洲圈養大象工作組提出一項新舉措,要通過圈養大象福利計畫認證,營地經營者必須定期接受審查,內容包括了大象的飲食、醫療護理、訓練和象夫工資。這項計畫也禁止粗暴的對待和馬戲團式表演(比如讓大象騎巨大的三輪車)。

除了參考可靠機構的認證以外,有意到泰國近距離接觸大象的人,也可上世界動物保護協會網站,查詢協會實地調查後所推薦的組織。