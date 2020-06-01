紐約時報新視界：騎大象人道嗎？

【文／Donald Frazier；呂玉嬋節譯、紐約時報】

泰國有七千頭大象，超過半數是圈養。一九八九年，泰國實施伐木禁令，昔日幫忙運送木頭的大象因此失業了，大多數的大象跟著飼主流落街頭，在田間遊蕩，或者在公路地下通道等危險地點避難。

如今，幾乎所有的圈養大象都是為了取悅遊客。這類大象營地通常位於偏遠的地方，有時遊客只是走在大象之間，餵牠們吃吃東西，但許多營地允許遊客幫大象洗澡，甚至騎乘大象。在規模較大的營地的網站上，也會看到若干馬戲團風格的演出。

想多接觸大象的遊客往往面臨著一個苦惱的問題：如何知道自己是在支持動物？還是在虐待牠們呢？

一些全球組織認為，大象觀光的本質是錯誤的，應該逐步淘汰。善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals）的溫德斯律師說，動物並非為了娛樂人類而存在。世界動物保護協會（World Animal Protection）資深野生動物顧問施密特伯巴赫也說，任何類型的大象觀光，不管動機多好，都是在推動一個大象無可避免遭到虐待的市場。協會堅持，所有的大象都需要被保護，儘量減少與外界的接觸，最好只限於觀察，能夠從遠處觀察更好。

不過，史密森學會（Smithsonian Institution）的大象專家布朗指出，礙於現實，目前泰國無法為境內所有的大象建立保護區。除此之外，飼養一頭大象非常花錢，食物的花費可能高達每天三十八美元（約新臺幣一千一百元），而在泰國一個四口之家每天只要十八美元（約新臺幣五百四十元）就能飽腹。

不過，全世界都希望推動合乎道德並可持續發展的旅遊，加上來自世界其他地方旅遊業與負面宣傳的壓力，這幾年泰國大象的生活似乎逐漸有了改善。只是遊客永遠不會確實知道，當最後一輛遊覽車沿著塵土飛揚的道路返回市區之後，大象會過著怎樣的生活？是否跟我們看到的迥然不同？畢竟大象觀光在泰國是一個混亂又競爭激烈的行業，幾乎沒有什麼監管機制與法規。

甚至有的營地以取巧的方式應付某些西方旅行社禁騎大象的規定，例如上午組一團不允許騎大象的遊客，在下午另組一團想要騎大象的遊客。第一輛遊覽車離開後，在下一輛到來之前，營地直接換了一幅招牌掛上。

近年史密森學會亞洲圈養大象工作組提出一項新舉措，要通過圈養大象福利計畫認證，營地經營者必須定期接受審查，內容包括了大象的飲食、醫療護理、訓練和象夫工資。這項計畫也禁止粗暴的對待和馬戲團式表演（比如讓大象騎巨大的三輪車）。

除了參考可靠機構的認證以外，有意到泰國近距離接觸大象的人，也可上世界動物保護協會網站，查詢協會實地調查後所推薦的組織。