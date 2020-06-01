國家地理新鮮聞：波多黎各多震起因

【文／Maya Wei-Haas；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

二○二○年一月，波多黎各發生一連串的強震，兩周內餘震超過上千次。

波多黎各有著漫長的地震歷史，該島之所以非常容易發生地震，是因為恰好位於加勒比板塊和北美板塊的交界。

美國地質調查局專家霍夫指出，波多黎各全島位於活躍的板塊邊界地帶，這一點和美國加州相似，可是波多黎各的地質情況比大多數地方更加複雜：它正好夾於一場板塊構造戰爭之中。

在波多黎各北海岸的下方，北美板塊俯衝到加勒比板塊底下，形成所謂的「俯衝帶」。此外，美國地質調查局認為，加勒比板塊有一部分向南下沉，將波多黎各夾在中間，結果就是地震頻發。

在這樣的先天條件下，波多黎各日後免不了強震的威脅，根據美國地質調查局的估計，該島六級以上地震的發生率為百分之二十二。有專家認為，許多地震的原由可以追溯到波多黎各西南部的蓬蒙塔爾瓦斷層，不過這仍需要更多研究和證據來釐清真相，因為談論地震，就必須談論地質年代，而地質年代是以數百萬乃至數十億年來計算。

生活在地震帶，既然避不了地震，那就應該建立正確的防災避難觀念，才能將大自然對於生活的影響降至最低。