快訊

孟晚舟被逮捕那天 就是美中爭霸戰的｢盧溝橋事變｣

總統府明提考試委員名單 正副院長被提名人提前公布

國家地理新鮮聞：保持社交距離防傳染 動物也懂

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:黑猩猩是群居動物，會用肢體動作表達感情，但必要的時候，牠們也本能地懂得保持社交距離。圖為保育人士珍‧古德與黑猩猩(照片／美國國家地理會社提供)
圖說:黑猩猩是群居動物，會用肢體動作表達感情，但必要的時候，牠們也本能地懂得保持社交距離。圖為保育人士珍‧古德與黑猩猩(照片／美國國家地理會社提供)

【文／Sydney Combs；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，專家紛紛呼籲民眾保持社交距離。其實，在傳染病普遍的自然世界，保持社交距離並非嶄新的概念，群居動物也會閃避或甚至驅逐群落中生病的成員。

大自然保護協會（The Nature Conservancy）的首席科學家凱斯凱克解釋，染病的個體不易發現，要拉開與疾病的距離未必非常容易，但動物還是能透過感官，在病症明顯出現以前，發現疾病的存在，改變自己的行為以防染病。

在這方面，蜜蜂和黑猩猩相當絕情。比方說，得了巢腐病的蜜蜂幼蟲會發出特殊的氣味，年長的蜜蜂一聞到，就會把生病的蜜蜂趕出蜂巢。一九六六年，在坦尚尼亞貢貝溪國家公園，長期致力黑猩猩野外研究的珍‧古德（Jane Goodall）發現一頭黑猩猩，牠因為染了脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痹症），受到同伴的攻擊，健康的黑猩猩一見到牠舉手打招呼，竟頭也不回地就走了。

和人類一樣，黑猩猩是視覺動物，有研究指出，脊髓灰質炎會造成外表癱瘓，或許是導致其他黑猩猩恐懼或厭惡生病同類的主因，這種恐懼和厭惡也是避免感染病毒的本能。

並非所有動物都對生病的鄰居這麼無情，有時要保持健康很簡單，只要避開可能感染你的同伴就好。一九九○年代的實驗發現，健康的美洲牛蛙蝌蚪會主動迴避生病的蝌蚪，就像蜜蜂一樣，牠們靠著化學信號就能判斷誰生病了。

不過，凱斯凱克表示，人類抵抗病毒病菌的能力還是略勝一籌，畢竟我們知道待在家裏就能有效降低傳播率。

延伸閱讀

蟲蟲版紙片瑪利歐《Bug Fables》Steam壓倒性好評　28日全平台都玩得到

台東林管處輔導社區林下養蜂 創造社區特色

蜜蜂回來了！全球封城友善環境 解封後能維持嗎

520是世界蜜蜂日！嬌蘭攜手聯合國教科文組織保護蜜蜂

相關新聞

交換

外婆，用粗糙雙手、她的青春，交換孩子的溫飽與未來

離家出走

阿公的耳朵開始離家出走，再來是說話的能力，最後是記憶力……

煎煮炒炸玩日本

走到哪、煮到哪的快意旅程

國家地理新鮮聞：保持社交距離防傳染 動物也懂

群居動物也會閃避，甚至驅逐群落中生病的成員

紐約時報新視界：中世紀也有調酒學

近幾年來，明尼蘇達州塔特舍爾蒸餾酒廠有幾支酒獲得大獎，名氣享譽全美，不久該廠很可能因為「瘟疫水」（Plague Water）而更加出名。

墨爾本最神奇的地方

二○一八年九月，我來到了墨爾本並在這裏生活了一年多。隔年四月我結束了全職工作後，沿著東岸旅行了一個月。

國家地理新鮮聞：防疫大作戰 肥皂最有效

市面的清潔產品琳瑯滿目，不過肥皂加清水這個簡單的組合，仍舊是對抗傳染疾病的最佳利器，面對席捲全球的新型冠狀病毒（COVID-19）也不例外。

來到疫情前線：臺灣跑者看武漢防疫

春節前，一個交情不錯的武漢跑友邀我一起去武漢練跑。我於一月二十二日抵達武漢，到了朋友家，屁股還沒坐熱，就聽說湖北啟動突發公共衛生應急響應。忽然覺得進退兩難，剛剛來就想走，好像非常不禮貌，不走又憂心被感染肺炎病毒。當下躊躇不決，時間卻一分一秒消逝。

我與母親之間：母親的三合一咖啡

講義精選文章，書寫作者與母親之間的情感，透過有形的粽子、咖啡、玩偶熊……故事還在綿長不斷的牽繫著。 共同創造「愛的分身」 父母的每份付出，給予的每份物品都成為「愛的分身」。 現在，你也可以成為給予的那一方，主動關心父母的心情，創造與父母之間的情感物品、回憶媒介，讓親子關係更有溫度而完整。

囍宴

當時為正月初，時序寒冬，半年前就答應四十年交情的老程，一起赴美參加他公子在佛羅里達的婚禮。飛機降落邁阿密，雖然全美過半已開始飄雪，但這個全年溫暖宜人的海邊城市，迎面拂來陣陣暖風，替一個即將登場的特別婚禮，先做了天然熱身

成功的祕訣在於換位思考

我發現在職場中不懂得換位思考的人，往往比較吃虧。

旅行 可以帶70歲母親跑多遠？

母親現已七十多歲。 數年前，任職幾十年的公司一一勸退與母親同進的數位元老級員工退休享福。據母親口述，「大姐和阿素姐」聽到老闆要她們一年一位，逐個「畢業」，當場落淚。 為何落淚？

熱門新聞

交換

離家出走

煎煮炒炸玩日本

國家地理新鮮聞：保持社交距離防傳染 動物也懂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。