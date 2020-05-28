國家地理新鮮聞：保持社交距離防傳染 動物也懂
【文／Sydney Combs；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】
新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，專家紛紛呼籲民眾保持社交距離。其實，在傳染病普遍的自然世界，保持社交距離並非嶄新的概念，群居動物也會閃避或甚至驅逐群落中生病的成員。
大自然保護協會（The Nature Conservancy）的首席科學家凱斯凱克解釋，染病的個體不易發現，要拉開與疾病的距離未必非常容易，但動物還是能透過感官，在病症明顯出現以前，發現疾病的存在，改變自己的行為以防染病。
在這方面，蜜蜂和黑猩猩相當絕情。比方說，得了巢腐病的蜜蜂幼蟲會發出特殊的氣味，年長的蜜蜂一聞到，就會把生病的蜜蜂趕出蜂巢。一九六六年，在坦尚尼亞貢貝溪國家公園，長期致力黑猩猩野外研究的珍‧古德（Jane Goodall）發現一頭黑猩猩，牠因為染了脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痹症），受到同伴的攻擊，健康的黑猩猩一見到牠舉手打招呼，竟頭也不回地就走了。
和人類一樣，黑猩猩是視覺動物，有研究指出，脊髓灰質炎會造成外表癱瘓，或許是導致其他黑猩猩恐懼或厭惡生病同類的主因，這種恐懼和厭惡也是避免感染病毒的本能。
並非所有動物都對生病的鄰居這麼無情，有時要保持健康很簡單，只要避開可能感染你的同伴就好。一九九○年代的實驗發現，健康的美洲牛蛙蝌蚪會主動迴避生病的蝌蚪，就像蜜蜂一樣，牠們靠著化學信號就能判斷誰生病了。
不過，凱斯凱克表示，人類抵抗病毒病菌的能力還是略勝一籌，畢竟我們知道待在家裏就能有效降低傳播率。
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