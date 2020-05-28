【文／吳新蓮】

多數人愛到日本遊玩。有的人吃它個上窮碧落下黃泉，牛舌套餐、高檔日式料理無所不吃；有的人愛跑步，跑到天涯海角，跑遍各大神社景點留足跡；還有人一路狂買，花光口袋銀兩才罷休；但卻有人傻到放棄美食，處處自己煮，這種人傻到深處無怨尤。誰呢？朋友常語帶懷疑，眼帶質疑地問著：「出國就是要休息跟享受，自己煮三餐，不累嗎？」還附帶憐憫地說：「你也太可憐了，煮到日本去。」

幾年前第一趟的大阪之旅，透過Airbnb找到了一間很棒的公寓房間，麻雀雖小，各式家庭廚房用具一應俱全，不妥善利用實在可惜，加上附近很幸運地有三家超市，慣常在家用餐的我們決定到超市探險。怎知一踏進超市大觀園，根本劉姥姥上身，眼花撩亂的各式蔬果、食材炫耀著新鮮外貌，吸引著口袋裏的日圓現鈔，沒意外的，我們大買特買，買到無怨無悔。沒想到，兩個小孩以每天行走兩萬多步，拿腳掌疲累感為藉口，認為坐著、躺著就有熱騰騰飯菜祭五臟廟，實在好過沿街找食物果腹。自此，在日本自由行時煮飯，就成了常例。

在超市，孩子開始點餐要吃玉米、想吃香煎銀鮭。「餃子看起來好好吃。」「中華炒麵光看就很美味了。」「要不然買燒鳥？小芋頭（里芋）也不錯。」「來日本一定要買鮮奶！水果都是臺灣沒有的，買！」最後究竟噴了多少日圓，連想都不敢想，買到四個人每人手上一大袋，又背又扛才能回住處。傍晚時刻，撿便宜、找「割引」（打折）的瘋狂一家人，非我們莫屬。

接下來旅程中的早餐跟晚餐都由我一人操刀，洗、切、煮的廚房是戰場，其餘三人也沒閒著，包下洗曬摺衣服、掃地、摺棉被等瑣事。麵包、吐司，或中式的炒青菜、味噌湯、煎香鮭魚輪流上桌，填飽四個人的大胃口，省去到處找尋美食店家的時間及精力，有更多時間可以計畫行程、修補每日數萬步幾乎作廢的雙腳，這是我們一致認同自己煮三餐的好處。

第二次的京都之行在計畫之初，兩個小孩直接規定媽媽還是擔任旅程中「煮飯婆」角色，媽媽本人不得有異議。我們懶惰不想餐餐找餐廳，「煮婦功能」便從臺灣轉移至日本。加上對京都的熟悉度，超市是一逛再逛的店家，四人熟門熟路地挑選食材，已有能力慢慢規畫每天、每餐的招牌料理，甚至連營養均衡都能兼顧。

此次是第三回造訪日本，天數最長，更橫跨三個城市，每個成員的工作不變，先決條件依然是媽媽繼續煮下去。為了變化菜色，也為了一解家鄉味之愁，自家爺爺種的有機米跟著行李箱暢遊日本。從京都到岡山再到廣島，除了嘗鮮某家號稱不吃會後悔的排隊烏龍麵名店外，媽媽不怎樣的家常料理撐過了十二天的日本行。

後來回想，一路上必煮的海帶豆腐味噌湯連喝十二天，竟然未遭團員圍剿、抗議，實在是奇之又奇。幸好，團員逆來順受好打發，簡便的臺式醬油蛋炒飯、胡亂組合而成之臺式靈魂雜燴麵、雪花煎餃、咖哩飯……族繁不及備載，雖然蔥薑蒜簡直是貴族的等級，只好一切從簡，少了辛香料的料理還是天天掃到盤底朝天。

走進超市如走進一個城市的胃裏，走進他們的味蕾，貼近他們的生活，我們喜歡的應該就是這樣的玩法。尤其其中一天入住背包客旅店，那廚房更是天堂，鍋碗瓢盆大小兼具外，爐火又多又方便，來來去去的旅人留下的調味料大方分享，讓我們吃得快樂暢快。這種走到哪、煮到哪的方式難道沒有壞處嗎？一路上吃太飽，小腹肥了一圈是一大壞處。

下次的旅行還沒個影子，我已經決定要打包臺灣最厲害的乾料及調味料，於日本再次飄香臺式的吃食。很瘋狂嗎？很臺味嗎？我們就是喜歡這樣玩。