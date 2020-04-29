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墨爾本最神奇的地方

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:●這裏完全顛覆以往我對素食的印象，很驚訝素食居然可以這麼美味 (照片／Abby C 攝影)
圖說:●這裏完全顛覆以往我對素食的印象，很驚訝素食居然可以這麼美味 (照片／Abby C 攝影)

【文／Abby C】

這裏，不只是一間素食餐廳

二○一八年九月，我來到了墨爾本並在這裏生活了一年多。隔年四月我結束了全職工作後，沿著東岸旅行了一個月。

在澳洲剩下最後半年的時光，我只想做自己真正想做的事，而到「Lentil as Anything」當志工這件事，是一直存在我心中的待辦事項。於是，在二○一九年五月底結束東岸旅行後，我終於來到了「Lentil as Anything」參加志工說明會。

騎著單車，從卡爾頓（Carlton）到桑伯里（Thornbury），緩慢如我估計是三十分鐘的旅程，在回程踩著踏板在剛才午後下過雨的路上，很開心我終於踏出了第一步，為自己拒絕奇怪公司工作的決定感到滿意，把時間留給想做的事情。

「一個禮拜至少來幫忙一次。」我在心裏決定，那時的我還沒想到，這個地方將成為我在墨爾本認為最特別的地方，像在遠方的家一樣，也就這樣開始了在這裏的故事。

這是個什麼樣的地方呢？

「Lentil as Anything」是一間素食餐廳，但它不只是一間餐廳，還是一個慈善組織（Charity）及社群（Community）。這裏的理念是「Pay as you feel」─黑板菜單上沒有價錢，來到店裏，你可以憑你的感受與能力付費或貢獻。這是一間「樂捐餐廳」，以志工方式營運的非營利組織。

即使如此，這並不代表是免費，整間餐廳需要付租金、水電費、薪資……等，因此一份餐點及甜點建議為十二元澳幣（約新臺幣兩百一十元）才足以涵蓋成本，如果你有餘裕，可多付金額以涵蓋其他需要幫助的人的餐點費用。如果你無法以金錢貢獻，你可以加入志工行列，以實際勞動服務於這間餐廳。在這裏，有很多種方式可以貢獻。

Lentils有很多很棒的概念，其一是「Food Without Borders」（簡稱FWB），此為食物救援（Food Rescue）。超商及市場每天都會丟掉大批即期品或是外觀不佳的淘汰品，那些食物其實還可以食用，只是無法展示銷售，FWB會定期到合作超商及市場載回大量的食物，整理後將一部分物資運用於廚房，在廚師的巧手下成為當天餐廳的佳肴；而另外一部分的物資將於The Inconvenience Store銷售。

The Inconvenience Store的消費模式：你選購完所需貨品後，到櫃檯秤重（秤重是為了記錄食物救援的影響力），志工店員不會告訴你要付多少錢，和餐廳一樣是Pay as you feel，付你認為合適的價格。如果你毫無頭緒的話，志工可以提供你建議的貢獻金額。

而如果願意加入志工行列，其實不需要任何經驗也沒有任何資格限制，方式有很多種，服務生、廚房、商店、咖啡吧臺……等，依各店家而異。志工年齡層介於小朋友到老年人，擁有各種文化背景與種族。在這裏每個人都不一樣，卻也都是一樣的─每個人都是被尊重及被愛的。

在這個特別的環境下工作不太有什麼壓力，甚至很快樂，只要盡力而為沒有人會責怪你，你的付出是會被看見及感謝的。

這裏很棒的一點是，藉由當志工幫助了許多人建立信心及累積經驗，可以做為培養技能進而踏入職場的一個管道，尤其是對餐飲服務業有興趣但缺乏信心或經驗的人。也許你的第一次是由其他志工帶領你了解工作內容，第二天就由你指點其他新志工，大家互相幫忙及學習、傳遞知識與技能，讓我深深感受到這就是「社群」的愛與力量。

這是一個神奇的空間，很容易和人交談、建立連結，不管是與客人或是其他志工。大家來自各種文化背景也有自己獨特的故事，大部分的人都很有意思且思想開明，每次來總會認識新朋友或是有有趣的對話。

這裏還有開放空間租借，所以時常有各式各樣有意思的活動。

Lentils的特別，對我來說是難以用三言兩語形容的，我學到及體會到「社群」的概念及其美好與重要性，「社群」對我來說是前所未有的經驗，它教了我好多東西，即使我已經離開了墨爾本，我知道在南半球的那一端，甚至是世界各個角落，有幾個地方及一大群人，就像我的家及家人一樣。

我一直都很想分享Lentil As Anything的概念及一切，我知道不太可能會有一模一樣的模式，但我非常希望臺灣有個類似概念的地方，如果你知道的話，請不吝於分享給我吧。

個人部落格：RANDOM JOURNAL隨跡幻燈片

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