紐約時報新視界：中世紀也有調酒學

【文／Clay Risen；呂玉嬋節譯、紐約時報】

古籍中的酒精飲品配方，令人大開眼界

近幾年來，明尼蘇達州塔特舍爾蒸餾酒廠有幾支酒獲得大獎，名氣享譽全美，不久該廠很可能因為「瘟疫水」（Plague Water）而更加出名。

瘟疫水是一種含有酒精的飲料，混合了歐白芷、龍膽和其他十幾種香草、花卉及藥草，中世紀藥劑師把它當成一種補藥，用於預防各種疾病。幾百年後，塔特舍爾蒸餾酒廠與明尼蘇達大學和明尼阿波利斯藝術設計學院合作，讓失傳多年的瘟疫水重新出現在市面上。

隨著工藝製酒業的規模與複雜程度的擴大，愈來愈多歷史學家對於酒精的日常生活角色感興趣，同時也開始與酒廠有了交集，甚至建立合作關係。像塔特舍爾蒸餾酒廠這樣的努力，讓學者得以更深入認識過去人們的飲食習慣，反過來也讓釀酒師更進一步了解他們這一行的歷史。

塔特舍爾蒸餾酒廠的創始人之一克里德勒說，隨著現代技術的發展，有些蒸餾的藝術反而沒落消失了，回頭探究歷史，他有種大開眼界的感覺。酒廠的瘟疫水計畫利用了明尼蘇達大學生物和醫學歷史圖書館的大量藏書，這是美國最重要的中世紀和早期現代醫學文獻館藏，七萬多卷書中，年代最古老的可以追溯到一四三○年，還有數百本詳盡介紹了塊根、草本植物、種子、金屬、動物骨頭和獸皮的療效。

在現代藥丸尚未問世的時代，草藥是唯一的藥物，但植物有季節性的限制，因此蒸餾技術從中東傳入歐洲後，藥劑師發現可以借助高純度酒精延長藥劑的使用壽命。經過長時間的反覆試驗，所謂的標準藥方出現了，它們的名稱極為容易讓人聯想到小說《哈利波特》中的神奇藥水。

之後，又有人將這些帶有苦味和草味的酒精摻了糖和其他原料，於是世上有了雞尾酒等休閒酒精飲品。然而，當蒸餾酒成了工業化的企業之後，無數曾經普遍的配方一一消失─直到塔特舍爾蒸餾酒廠開始進行瘟疫水計畫。

埋首書堆幾日後，釀酒師挑出幾十種配方嘗試重現。有的做法非常簡單：在牛奶中加入檸檬酸使其凝結，撇去固體後，將剩餘的淡黃色微甜液體與酒精混合，就成了已經是許多調酒師拿手的「鮮奶派對酒」。

有的配方並不容易重現，瘟疫水就是其一，可能是因為缺乏原料，也可能是因為過去幾世紀來某種原料被發現是有毒的，或者起碼會破壞味道。好比說，今日的釀酒師或調酒師不會把龍涎香放到飲料中，龍涎香是抹香鯨消化系統所排出的黏稠物質，曾經被認為具有療效。

話說回來，塔特舍爾蒸餾酒廠的瘟疫水計畫並非以討好消費者味蕾為目標，探索這些遭到遺忘的成分組合，除了給市場帶來一股復古又新奇的活力以外，反過來也可以激發創意，開闊釀酒師的想像力。因此，克里德勒認為，瘟疫水應該只是小眾市場。