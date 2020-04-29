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成功的祕訣在於換位思考

聯合新聞網 / 講義雜誌
(照片／時報文化出版提供)
(照片／時報文化出版提供)

【文／李冠毅《自在做自己》‧時報文化出版】

為對方著想的同時，其正面能量將反射回到自己身上

我發現在職場中不懂得換位思考的人，往往比較吃虧。

身邊就曾有一位我覺得很有才華的人，但是無論他多麼有才氣，在同行口中卻是惡評如潮，和他共事過的人幾乎都沒有說過他的好話。在我觀察後發現，心地不差的他如此沒有人緣，失敗的原因在於溝通時完全不懂得將心比心，所以不斷造成他人的誤解，加上脾氣暴躁，所以惹來一堆敵人。在公司中也因為不會換位思考，造成同事們的反感，並認為他很自私。這在我看來覺得相當可惜，因為不會為他人著想，讓他的才華被淹沒在大家對他的差勁印象中，所以即使我認定他是有才之人，但是他卻宿命似地在每個工作都待不長久。

美國汽車大王亨利‧福特（Henry Ford）說過：「如果說成功有祕訣的話，那就是站在對方立場來考慮問題。」

在時尚圈中大膽創新的香奈兒女士（Gabrielle Chanel）被喻為堪比愛迪生的時裝革命家。她認為由男性設計師掌管的時裝界總將女性置於豐胸束腰之中，無法讓女性達到真正行動上的自由，於是她在寄宿學校所在的穆朗城─這個軍團及騎兵駐紮之地，對軍服有了細微的觀察，也孕育了她日後解放女性日常服裝的設計。香奈兒女士開創了把男裝元素運用在女裝的先河，創造了Boyish風格。她擺脫女性緊身胸衣、鬆開高高的領口，把女性從笨拙的扭曲體形的束縛中解放出來，釋放她甚或當時女性抑壓心中的自由，也徹底革新了時裝的概念。

在職場上，知己知彼可以百戰百勝。人際關係中，更是需要換位思考，才能知己知彼，達到人際交往的最高境界。除了職場，我發現很多在一起長久的夫妻或是情人們，往往都是在自己和對方的立場找到平衡點的人。當他們為對方著想的同時，其實所有的正面能量反射回到自己身上，造成雙方的共同幸福感。懂得換位思考的伴侶，將自己置身於對方立場和視角，去體驗對方的內心感受，了解對方的確切需求，進而引導對方正面循環的回應，利人利己也兩全其美。

因為當你站在對方立場上的時候，自然也會以對方的目光觀察自己，從而對自己多一份了解。這也可以讓彼此學習共同成長，對於任何的關係都是有利而無害。

在溝通時，如果我們經常問自己：「如果我是他，我會怎麼樣？」想像你的角色變成是你的老公、老婆、父母、兒女、好友、同事、上司……在你進行角色心理轉換的時候，就會驚奇地發現自己還有許多空間可以改善，自己也不再放大他人的缺點或過錯。這種互相體諒的相處方式，絕對是鞏固所有親密關係的最高智慧。

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