快訊

獨／瓊瑤首席玉女陳德容驚爆離婚 她證實去年8月已簽字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

囍宴

聯合新聞網 / 講義雜誌
(照片／titi繪圖)
(照片／titi繪圖)

【文／李晨雁】

一場摩登時尚的同性婚宴

當時為正月初，時序寒冬，半年前就答應四十年交情的老程，一起赴美參加他公子在佛羅里達的婚禮。飛機降落邁阿密，雖然全美過半已開始飄雪，但這個全年溫暖宜人的海邊城市，迎面拂來陣陣暖風，替一個即將登場的特別婚禮，先做了天然熱身。

這場摩登時尚的美式囍宴，從場所、儀式、餐飲菜色，皆由老程在美成長的兒子自己安排。這是年輕新人一生最重要的派對，他們堅持自主，不容老一輩置喙。更有甚者，還以場地有限為由，限定父母邀請客人的名額。最後選定的婚禮方式，也強調青春洋溢，兼具溫馨感人。

婚禮會場乃是一個專辦盛宴的莊園，有私人停車場，大樹成蔭，門口有制服警衛，以過濾來賓。花園裏滿布著又名「鶴望蘭」的天堂鳥，引頸盼望，歡迎客人光臨。過了玄關，大廳高挑，屋頂浮飄著上千個七彩氣球，梁柱之間，則掛滿了彩虹緞帶。鋪上紅毯的中央走道旁，整齊排著觀禮用的摺疊椅。會場盡頭，五十呎高仿哥德式的五彩玻璃牆前，則是一個豪華舞臺，聲光音響一流，既可舉行莊嚴儀式，也可做為歌舞表演。百來人的聚會，卻有三十多位服務專人穿梭其間，引領流暢的婚禮三部曲。

下午四點整，來賓就座，準時由幽默風趣的牧師開場，從伴郎及新郎先就位，再由對方家長緩緩地挽著一位高大帥氣的男仕入場，全場安靜肅穆，眼神跟著新人移動，除了小提琴優雅獨奏的︿結婚進行曲﹀，整個會場寧靜的連一個大聲呼吸都不敢有。沒錯，這是一場「他」與「他」的新潮婚禮。雖然早有心理準備，但光只是這一入場，已然感受到五臟六腑的激動翻騰。美國民風開放，同性婚姻屢見，非常有經驗的牧師，倒是輕鬆流利的將嚴肅儀式在新人相吻的一剎那，帶到高潮。老友夫婦及對方家長，不捨的用紙巾擦拭眼角的淚水，既是喜悅，又帶感傷。當觀禮來賓拿出事先分配好的小肥皂水瓶，同時吹起滿天的泡泡，新婚的兩位帥哥手牽手，驕傲的帶著大家的祝福，禮成退場。

在一片意猶未盡的讚美掌聲中，司儀宣布開始第二階段的輕鬆交誼時間。正襟危坐已久的來賓紛紛起身，老的先找廁所，紓解壓力，年輕的湧向酒吧，啜飲侍者捧來的高級香檳。我知道老程雖不古板，對婚事開放，但也明瞭他兩老冀望獨子能生養孫輩，傳宗接代的天職。我藉著敬酒，刺探心事……「他答應我會領養一雙子女，也會和伴侶做一對盡職的父母。」老程眉宇間稍帶安慰，眼神充滿期盼的回答。

明月升起，晚宴主戲開鑼，賓客依序入座，享用海陸大餐，暢飲高檔美酒。菜色雖豐，但所有的焦點不在杯盤，而是集中在鎂光燈下的豪華舞池。大家舉杯祝賀之後，起首的是新婚佳人的開場舞，兩位都是美國時尚界的精英，舞技一流，忽而主導，忽而搭配。一曲結束，掌聲雷動。接下來的開放熱舞時間，在超級DJ及酒精的催化下，來賓更是嗨到不行，經不起一再敲杯要求，新郎褪了西裝上衣，即興地表演了一支霹靂舞，動作俐落，翻滾自如，來賓大聲叫好，樂翻了天。站在燈光照不到的角落邊，老友略帶失神地做個安靜的觀眾，該不是憶起當年他引領風騷的吉魯巴，相比之下，已跟不上潮流的改變，只好默歎：「廉頗老矣，尚能『舞』否？」

整場婚禮，貴為主婚人的老友夫婦，非常低調的前後張羅，就怕冷落了任何來賓。猶有甚者，聽說這一場所費不貲的囍宴，他除了全數買單，還把主婚人的祝賀發言，謙虛的讓給對方家長。天下父母心，儘管兒子自有主張，甚至超越傳統，但做父母的，還是永不計較的為他們忙碌奉獻。我衷心默禱希望新郎賢侄，也快點升格當父親，來體會爹娘生養之情。

歡樂的時間，過得特別快，甜點之後，年輕人愈來愈興奮，我的眼皮卻開始沉重，突然想起袋裏的紅包還沒機會奉上。掏出賀儀，免不了和老程夫婦一番推扯，老程一生事業成功，家財萬貫，七嘴八舌僵持之間，他摟住我的肩膀說：「你肯越洋而來，已經感激不盡，禮金絕不能收。汝愛撰文，不如把今晚見聞，做一個實況轉播，發給其他不便邀請的老友，算是賀禮。」

恭敬不如從命。收回禮包，突然感觸老程多年的友情，真豈是一份薄禮付得清，償得盡的。一場囍宴讓我親身體驗觀念的改變，傳統的式微，父母的偉大，老友的情誼。雖有三分感傷，卻也七分暢快。兩杯下肚，酒酣耳熱，援筆記之。臨尾心動，有感而詩，替這個非常特殊的月夜，道聲晚安：

「冰雪暖陽情兩極，賢侄俊郎結連理。養兒方知父母恩，盼君早日當爹地。」

相關新聞

旅行 可以帶70歲母親跑多遠？

母親現已七十多歲。 數年前，任職幾十年的公司一一勸退與母親同進的數位元老級員工退休享福。據母親口述，「大姐和阿素姐」聽到老闆要她們一年一位，逐個「畢業」，當場落淚。 為何落淚？

紐約時報新視界：中世紀也有調酒學

近幾年來，明尼蘇達州塔特舍爾蒸餾酒廠有幾支酒獲得大獎，名氣享譽全美，不久該廠很可能因為「瘟疫水」（Plague Water）而更加出名。

墨爾本最神奇的地方

二○一八年九月，我來到了墨爾本並在這裏生活了一年多。隔年四月我結束了全職工作後，沿著東岸旅行了一個月。

國家地理新鮮聞：防疫大作戰 肥皂最有效

市面的清潔產品琳瑯滿目，不過肥皂加清水這個簡單的組合，仍舊是對抗傳染疾病的最佳利器，面對席捲全球的新型冠狀病毒（COVID-19）也不例外。

來到疫情前線：臺灣跑者看武漢防疫

春節前，一個交情不錯的武漢跑友邀我一起去武漢練跑。我於一月二十二日抵達武漢，到了朋友家，屁股還沒坐熱，就聽說湖北啟動突發公共衛生應急響應。忽然覺得進退兩難，剛剛來就想走，好像非常不禮貌，不走又憂心被感染肺炎病毒。當下躊躇不決，時間卻一分一秒消逝。

我與母親之間：母親的三合一咖啡

講義精選文章，書寫作者與母親之間的情感，透過有形的粽子、咖啡、玩偶熊……故事還在綿長不斷的牽繫著。 共同創造「愛的分身」 父母的每份付出，給予的每份物品都成為「愛的分身」。 現在，你也可以成為給予的那一方，主動關心父母的心情，創造與父母之間的情感物品、回憶媒介，讓親子關係更有溫度而完整。

囍宴

當時為正月初，時序寒冬，半年前就答應四十年交情的老程，一起赴美參加他公子在佛羅里達的婚禮。飛機降落邁阿密，雖然全美過半已開始飄雪，但這個全年溫暖宜人的海邊城市，迎面拂來陣陣暖風，替一個即將登場的特別婚禮，先做了天然熱身

成功的祕訣在於換位思考

我發現在職場中不懂得換位思考的人，往往比較吃虧。

彎腰的哲學

腰彎得愈低，愈能看見世間的卑微，才能珍惜所有

鐘擺

阿公的那座擺鐘，已在我心裏刻下了時間

慢騎 就能學會腳踏車

陪孩子練習騎車，必經摔跤與平衡

國家地理新鮮聞：飛在瘟疫蔓延時

搭飛機時的防疫要點

熱門新聞

我與母親之間：母親的三合一咖啡

旅行 可以帶70歲母親跑多遠？

國家地理新鮮聞：防疫大作戰 肥皂最有效

墨爾本最神奇的地方

來到疫情前線：臺灣跑者看武漢防疫

囍宴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。