國家地理新鮮聞：防疫大作戰 肥皂最有效

【文／Sarah Gibbens；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

肥皂的化學成分可以溶解脂類，讓病毒的脂類包膜解體

市面的清潔產品琳瑯滿目，不過肥皂加清水這個簡單的組合，仍舊是對抗傳染疾病的最佳利器，面對席捲全球的新型冠狀病毒（COVID-19）也不例外。

為什麼肥皂會是抗疫的好幫手呢？要回答這個問題，那得先了解新型冠狀病毒的生存之道。

新型冠狀病毒主要透過人與人接觸來傳染，在擁擠的公共場所，或是與感染者近距離接觸時，病毒可能透過打噴嚏或咳嗽所產生的飛沫散播開來。飛沫自人體噴出以後，會降落附著在物體的表面上，若有人摸到了受到污染的物體表面，極有可能感染到傳染病。

根據近期的研究，新型冠狀病毒在不同材質的表面存活時間不一，短則二十四小時，長則可達三日。溼度等環境條件也影響到病毒的存活時間。當然，經常有人接觸的地方，好比公共場合的樓梯扶手或門把，病毒量只會更多，不會更少。

觸碰到有病毒存在的表面並不危險，危險的是用沾了病毒的手去摸眼睛和嘴鼻，所以在抗疫期間勤洗手變得非常重要。要徹底清除手上附著的病毒，最方便的方法就是使用肥皂搓洗，因為肥皂的化學成分可以溶解脂類，讓病毒的脂類包膜解體。至於自來水，專家表示無須擔心，因為污染一定來自廢水。

所以，別急著搶購乾洗手了，肥皂才是日常防疫的好選擇。