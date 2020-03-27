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每100位男性就有1個會員？南韓「N號房事件」的虛與實

雙手互換法

聯合新聞網 / 講義雜誌

【文／博楓】

以前的同事秀妏，除了工作之外，回家後仍要忙著家務。她的丈夫體貼想幫忙煮菜，分攤她的辛勞。不過，從孩子的反應來看，老爸煮出來的菜肴，禮貌的評價是不合胃口，但實際上是太難吃，難以吞到肚子裏，因此還是需要老媽當大廚。長年下來，秀妏的右手過度疲勞，常肩膀痠痛，這是因為她做任何事務，都習慣用右手，烹飪也是如此，但為了孩子滿足的笑容，她仍然勉力為之。

幾個月前，秀妏有了新的嘗試，就是用左手煮菜，包括切菜、剝皮、剪開各種包裝，都儘量使用左手。其實，這並不是丈夫建議她的，而是她在陪小孩看棒球比賽時，聽到主播介紹，有些投手在平日練習時間，會以非投球的手臂來做練習，形成有趣的畫面。畢竟，要看王牌右投以左手投球，或是當家左投換成右手投球，都是不易見到的。這些投手雖然換手投球，但球速和球質依舊有職業水準，動作也很流暢，絲毫不受換手的影響。電視的投球畫面，給了秀妏靈感，她想，或許真的可以試試改成使用左手，以減少右手的活動量。

一開始，秀妏不習慣用左手負責料理動作，連剪刀都無法拿得順手，更不用說是施展刀工。不過，她還是很有耐心，從小動作開始練習，慢慢的，她已經熟悉運用左手的技巧，拿刀切的速度，也愈來愈快，這樣一來，在廚房時，就能以左手效勞，而菜肴美味並未跑掉，讓右手有喘息的空間。

從此之後，秀妏儘可能用左手做更多事情，包括左手寫字、左手拿筷子、左手做其他家事。左手寫字就是全新的考驗，雖然她可以寫出來，也寫得認真，但字跡並不如右手寫得好看。對她來說，能增加左手的使用量，就算是達成目標了，而右手的疼痛，也有一定程度的舒緩。

這可說是秀妏的左右手互換法，竟然被她練習成功，她現在可以驕傲的說，那些王牌投手左右互換的投球練習場面，相信假以時日，她一定也能做到。

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