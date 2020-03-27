君看雙眼色 一切心祕密

【文／許悔之《就在此時，花睡了》‧木馬文化出版】

曾經在一位藝術家朋友家，看到一件小小的畫貓的絹本岩彩畫，掛在這畫旁邊的是一件溥心畬的作品。溥心畬的作品很好辨認，他也在華人圈享有大名，在許多人的家中都看過。我的眼光落在那小小的絹本貓畫之上，看了很久很久，好像畫中之貓就要跳出畫面，向我撒嬌，或者低嘶，或者軟蹄撲打向我，又或者只是從畫中走出來，逕自走向牠想待的角落，或者睡覺，或者如禪師靜坐，或者只是若有想、若非有想的做自己孤獨國的王。

這件畫作的作者，當然不是如溥心畬之盛名者，我卻也能一眼就認出來，因為這位年輕作者的辨識度極高，不只是因為畫貓，還有她極為高超的繪畫技術，那是累積天分和無數練習，才能夠擁有的能力。不透明、重彩的岩彩畫，應該從唐朝就開始了，因為日本的遣唐使到了中國，將岩彩畫帶到日本，甚至發揚光大而成為日本畫。有宋一代，徽宗設立畫院，我站在這張貓畫前，竟然想像起徽宗的畫院裏畫工無數，每日創作，應該畫出過無數的作品，但絕大部分也都沒再留下來了。

在臺北故宮博物院裏，徽宗一代畫院裏所留下的作品如崔白《雙喜圖》，趙昌《寫生峽蝶圖》，王希孟長卷《千里江山》，都精巧纖細栩栩如生，岩彩因為其礦彩的穩定性，使得被畫下來的生物、山水，彷彿千年如在昨日而已。我站在這件貓畫之前，知道作畫的人是誰，因為她已經有自己強烈的風格和特色。

畫這張畫的人是陳珮怡，一位我看畫的時候，現實裏並不認識的人。

站在這張畫作之前，我突然想起自己少年時期，讀中譯版的《羅生門》，芥川龍之介在扉頁題辭：「君看雙眼色，不語似無愁。」

是啊是啊，為什麼這張貓畫會如此打動我？我看到牠的體態、動作、毛色……但這些都不是重點，也有不少畫家擁有不凡的技術，技術很重要，但一張畫最重要的是會發出靈光（Aura）。我看到的畫中之貓，正用牠的雙眼看我，我的雙眼裏彷彿看到一隻即將跳出、即將向我說話的貓。這些不是勤練技術就能到達的，那是因為作者對貓有深入的觀察、真心的陪伴、深心的神會。

眼睛會說出一切的祕密啊。看這件作品，我想起德國哲學家馬丁‧海德格（Martin Heidegger）在談論梵谷（Vincent W. van Gogh）的一件畫作時，曾經這麼說：當我們在看這張畫時，不是我們在看畫，是畫在向我們說話……

我站在陳珮怡的這張畫作前，瞬間神思千里，心緒波濤湧動，彷彿有無窮盡的心靈對話、歷史典故、衍生之想，都從這張畫中的貓，啊不，是從貓的眼睛而想生、而化生。這對貓眼，像琥珀琉璃，像雙生的漩渦，像時間的蟲洞，像大爆炸之後誕生的宇宙……這只是一對貓眼而已，為什麼那麼打動我？為什麼會帶領我無限制的穿越時空？為什麼會讓我想起徽宗和芥川龍之介？這是一對貓眼，這也不只是一對貓眼，這不是貓眼。

「君看雙眼色，不語似無愁」，因為芥川龍之介《羅生門》太有名了，很多人以為是他寫的句子，其實不然。也有人以為是良寬禪師的詩，但良寬禪師的句子是「不語似無憂」。芥川龍之介引摘的句子應當是江戶時期禪僧、畫僧白隱慧鶴，以漢詩形式呈現的〈三界無法〉中的句子吧。一切如來心祕密，一切心的祕密，都從眼睛所出。詩，本來就難解，各憑直心之體會；禪僧之詩尤其更不易解，因為詩中有著三千大千世界。

站在這張貓畫前，我幾乎要向主人開口說，可否勻讓給我，我幾乎就要開口了，心思百轉千折，可能因為我老了，會思慮別人的感受較多，所以心中生起一念：日後有因緣，應當收藏這位畫家的畫。就不要開口，讓喜歡這張畫的藝術家朋友為難了。

白隱慧鶴的詩句在說什麼呢？我個人以為說的是一種在人間難以言說的靜寂澄明，如此廓然無邊，又如此無限寂寥。朋友收藏的這件貓畫，也在一瞬間，使我憑藉著畫中貓眼與我眼之相映、相應、相印，彷彿因此，偶開天眼覷紅塵。這是一張畫而已，但它又不只是一張畫而已，這張畫如同禪宗的「參話頭」，發出了一個簡單的提問，要做為觀看者的我開始無窮盡的自我問心，想過了徽宗，想過了芥川龍之介，想過了海德格，東想西想，上下求索地想，想到深深處，無想可想，就是美而已。美如甘泉湧出。任何一張動人的畫，都應該如此吧。

從小我就很愛讀《金剛經》，《金剛經》裏說佛有五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，五眼具足，五眼是一。五眼分別代表人、天（神）、阿羅漢、菩薩、佛的不同境界。為什麼《金剛經》裏要特別談到五種不同的眼睛呢？那是因為眾生之心，本來與佛心是一，是一不二，只因為顛倒、妄想、分別，所以境界不同。眼睛不僅是境界的象徵，也是心境的痕跡，更是入一切心祕密的不二之門。

白隱慧鶴留下一卷作品，因卷末留有貓行過的痕跡，故被名為《貓之卷物》。陳珮怡愛貓、畫貓，但創作題材不僅有貓，也曾以人、以景、以有情之物入畫，可謂題材多元、用功精深。此次她即將由日本「青幻社」精印出版以畫貓為主題的作品集，所以向我索序。我與她雖只緣見幾面，卻欣然答應。

因為我內心埋藏著一個祕密。我自己有三隻貓，也曾經有過一隻狗叫「許尼歐」。十幾年前，在我生命最黑暗陷落的時候，有一個寒冷的冬天，尼歐不用說話，卻用牠的眼睛看我，陪我度過劫波。對我而言，牠不只是一隻狗，牠是菩薩所化現的慈悲陪伴。我永遠記得尼歐的眼神，再看陳珮怡畫中的貓眼之時，我非常非常想念已經死去的尼歐，牠雖死猶生，因為牠活在我的心中。

我曾經想開口向陳珮怡訂製一張尼歐的畫像，但我並沒有開口。眼睛是一切的祕密，眾生的眼睛本來與佛是一，所以我在一次藝術博覽會收藏了陳珮怡的一張作品，名為《探》，那躲在簾後往外覷望的貓眼，與尼歐的眼睛如此相像，一切有情眾生心祕密，不二，是一。