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每100位男性就有1個會員？南韓「N號房事件」的虛與實

國家地理新鮮聞：飛在瘟疫蔓延時

聯合新聞網 / 講義雜誌

【文／Amy McKeever;呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

全球旅行給流感和新型冠狀病毒肺炎等傳染病開闢了新的傳播道路，搭飛機時要如何加強保護自己的健康呢？

呼吸系統疾病患者咳嗽或打噴嚏時，會排出唾液、黏液或其他體液，這些飛沫如果落在你的身上，或者你摸到了它們，你很可能會被感染。這類飛沫不受空氣影響，會落在離起源相當近的地方，一般流感指南建議，健康人士與感染者應該保持大約兩公尺的距離。

呼吸道疾病也可能通過飛沫降落的表面傳播，比如飛機座位和小桌板。病毒在表面停留的時間差異很大，影響的因素包括飛沫降落的持續時間、表面的性質。密西根大學流行病學和全球公共衛生教授蒙托指出，病毒喜好潮濕的環境，如果長時間保持乾燥，許多病毒會失去傳染性。

總而言之，避免接觸或靠近感染者是第一要務。但是，搭飛機時，我們通常不會從頭到尾坐著，尤其是飛航時間不只是幾個小時的飛機。一項研究觀察了十架航班的乘客與機組人員的行為，發現在中程航班上，大多數乘客會在某個時間點離開座位，通常是上洗手間，或者查看頭頂上的行李艙。大體來說，百分之三十八的乘客離開過座位，百分之二十四的乘客多次離開過座位。

這個研究還發現到很有趣的一點：最不可能站起來的乘客坐在靠窗座位，只有百分之四十三的人起身；而坐在靠走道座位上的人，則有八成會離開位置。另一方面，走道座位的乘客更容易與走動中的乘客接觸，因此，相較之下，靠窗座位的乘客與其他乘客發生親密接觸的機會少了許多，平均是十二次，而中間和走道座位的乘客分別為五十八次和六十四次。

那麼，選擇靠窗座位能夠顯著降低與傳染疾病接觸的機會嗎？分析事實之後，研究人員發現未必如此，因為在機上與陌生人接觸往往非常短暫。但如果空服人員是感染者，那麼故事的發展就要改寫了，因為空服人員在走道走動以及與乘客互動時間長得多。研究的結論是，一個生病的機組人員可能感染四點六名乘客。

專家建議，無論是面對流感或者我們尚未完全掌握的新病毒，應該嚴格遵循衛生單位提供的傳染病預防指南，包括接觸任何表面後，務必用肥皂洗手，或者使用含酒精的潔手液清潔。避免接觸咳嗽的乘客。此外，沒事少摸自己的臉。

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