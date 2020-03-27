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每100位男性就有1個會員？南韓「N號房事件」的虛與實

慢騎 就能學會腳踏車

聯合新聞網 / 講義雜誌

【文／鍾國生、臺北聯合報】

放暑假了，老婆循例又為小兒丞丞規畫今年的暑期生活，才藝學習是重點，此外，也要注重可以放鬆身心的課外活動。什麼是「課外活動」？就是那些別的小孩已經會，而小丞丞還不會的技能，像是騎腳踏車、游泳。而指導這些「課外活動」的差事，就落在我這個老爸身上。

相信各位父母大人都看過電視或電影裏的一幕，即是老爸跟在兒女的背後，一路扶持著車子，讓兒女拚命的騎。前面幾次，一定是失敗跌倒，幾圈之後，奇蹟式的放手，兒女就會騎了。老爸用一雙含著不知是汗水還是淚水的眼光，看著兒女歪歪斜斜地揚長而去，那種自滿、自足與欣慰的情緒，真是賺人熱淚。

真的是這樣嗎？我試過幾次，可真把我給累死，相信試過這種方法的老爸們，都有同感吧。不僅如此，兒女們還會摔得滿身是傷。除此之外，學騎腳踏車，還有其他的方法嗎？跟各位分享這篇文章的同時，小丞丞已經學會如何騎腳踏車了，才第二天呢，真棒。他受傷了嗎？當然沒法避免，不過，只有小小的破皮而已。

其實，從他這次學騎腳踏車，我悟出其中的道理，就是一個「慢」字。騎腳踏車本來就是「平衡感」的訓練而已，只要慢，就能夠讓小孩練習平衡感，平衡感練好了，腳踏車自然就能健騎如飛了。

因為騎得慢，小丞丞很容易體會踏板的感覺，腳也學會控制力量，前幾趟雖然還是摔跤，但只是從原地掉下來而已，傷得不重。接下來幾趟的練習，他就會注意把手，可以直線騎上一大段。我再告訴他，如何用煞車、轉彎，後來，他就可以繞圈子。

此時，看著孩子騎車，我那種自滿、自足與欣慰的情感真的就出現了，這可能就是普天之下當父親的驕傲吧。

後記：

此文寫在十年前，當年孱弱的小丞丞如今已長得又高又帥，腳踏車早已換騎「歐兜麥」（閩南語，「機車」之意）。再讀此文，依稀記得學騎腳踏車的糗樣。他說，幸好有Daddy耳提面命，「慢騎，就有平衡感」，因此後來學騎機車也不費吹灰之力就能上手，真是受用不盡。

聽著孩子述說那段往事，也讓我重溫了美好的親子時刻。

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