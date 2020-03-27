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每100位男性就有1個會員？南韓「N號房事件」的虛與實

彎腰的哲學

聯合新聞網 / 講義雜誌

【文／鄭翔釗】

還記得剛出社會之時，前輩點醒我多彎腰，人生才能豐富。後來，到了職場之後，長官見到我，總是立定站好，九十度彎腰鞠躬，我受寵若驚，連忙回禮。那時他是初任校長，我是級導師代表。

有次，我正在教導學生如何刷洗地板，校長巡視校園看到了，誇獎我說：「腰彎得下來，這個年輕老師不錯。」事實上，這位校長才是我心目中的貴人，他讓我腰彎得更低。每次討論校務，總是以拜託的語氣，讓人感受到他的誠懇，沒有任何頤指氣使。

後來，在那所學校，我又見到一位受學生歡迎、同事愛戴的老師。他待人處事總是客氣萬分，擁有幽默的語言，看似玩笑不羈，面對學生的敬禮，卻總是彎腰回覆，讓我了解為何他如此受人尊重。

他們讓我聯想到我的父親，父親不僅待人彎腰，生活的態度亦是如此。他從下田工作中，了解到彎著腰才能除草鏟石，由此領悟對於萬物應常保持謙卑的心，惜福的情。

他常跟我耳提面命：人要做事，就得彎腰，腰彎得愈低，愈能看見世間的卑微，才能珍惜所有。

若我能學會一點父親及這些前輩的彎腰哲學，我想這輩子就受用不盡了。

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