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菸不離手 痛不離身

聯合新聞網 / 講義雜誌

【文／賴昭榮】

戒菸的勇氣

「跟你說，我當初服役的時候是在澎湖陸軍部隊，那個時候啊……」每每聽到這耳熟能詳、記憶猶新的話語，就知道岳父開始滔滔不絕訴說起服役辛苦的時光。隨著他回憶起當年服役的點點滴滴時，總會拿出隨身陪伴的朋友─「香菸」，接著，整屋子的菸味撲鼻而來，感覺既熟悉卻很不是滋味。本文的主角就是我岳父，菸齡已有四十年，每天平均抽菸的包數，少則兩包，多則四包，其實這種數量已超過正常人可接受的範圍。每當家人規勸，他總回應大家都不懂他的內心，久而久之也變得習慣，習慣他抽菸、習慣菸味的生活。

曾經擔心岳父身邊沒菸而心情低落，特別私下買了兩盒菸放在家中以備不時之需，沒想到過沒幾天發現香菸竟不翼而飛，正在尋找的同時才發現岳父快樂的抽起菸。當時看到他愉快的、滿足的表情，呼應了「快樂的生活勝過一切」，就將身體健康的叮嚀提醒拋諸腦後，逐漸默認這種荒腔走板的行為。直到有一天……

「砰，砰」連續巨響劃過寧靜的客廳，當我及家人迅速跑到現場，發現岳父倒臥地板上，滿是痛不欲生的表情。無法喘氣的反應著實讓人驚慌失措，因為平時岳父身體還算硬朗，我們趕緊拍打背部緩和不適的狀況，過了幾分鐘，痛楚逐漸消去，坐在地板上的他才娓娓道來。這天，岳父一如往常地抽菸，沒想到吸氣的同時卻無法正常吐氣，不適而倒下的他驚覺抽菸對身體造成的影響，身體似乎已提出警告訊息。

這次不愉快的經驗，深深烙印在他的內心深處，加上家人不斷耳提面命地相互提醒抽菸的害處，所以岳父做出人生中最重要的抉擇，就是「戒菸」。而最直接的做法就是嘗試尋找生活的樂趣。原本辛苦大半輩子的他，從不知道其實在他周邊環繞許多美好事物與活動，他開始透由看電影、種植花草等興趣來轉移注意力。其實不碰菸的前提原則，就是香菸不要出現在生活環境，沒有物質誘惑就不會產生任何吸引力，規律的生活反而讓岳父輕易戒掉香菸。現在的他不再抽菸，轉變為勤勞的耕耘在自己的空中花園，分享的是農夫辛苦種植果實經驗談，過去總隨身陪伴的「菸粉知己」早已不在身邊。

戒菸是需要勇氣，對於長期抽菸的人來說更是煎熬。簡單來說，改變要從生活習慣開始，除了堅定意志外，最重要的就是心態，為了自身以及家庭成員的身體健康著想，勇於實現遠離菸害的決心，這是令人尊敬的事情。十分慶幸，現在家中是完全沒有菸味的環境，感覺空氣清新無比。前幾天，淘氣的女兒還問岳父：「阿公，還想要抽菸嗎？」岳父靦腆回應：「不要了。現在只想要健康的生活，對香菸則是敬而遠之。」我想，戒菸後的岳父不僅了解抽菸所帶來的痛苦，更懂得珍惜生命，開始享受擁抱生活樂趣。

戒菸可減少健康的危害

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