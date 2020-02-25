快訊

#MeToo制裁！好萊塢淫魔溫斯坦的「重罪輕判」？

南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐約時報新視界：耄齡大師 老而益壯

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:布隆斯泰特排練時活力盎然，他平日不吃肉，不沾酒，也不喝咖啡(照片／紐約時報提供)
圖說:布隆斯泰特排練時活力盎然，他平日不吃肉，不沾酒，也不喝咖啡(照片／紐約時報提供)

【文／Michael Cooper;呂玉嬋節譯 紐約時報】

熱愛音樂的瑞典指揮家布隆斯泰特

二○一七年七月，白髮蒼蒼的瑞典指揮大師布隆斯泰特（Herbert Blomstedt），歡度了九十大壽。

儘管邁入耄耋之年，布隆斯泰特仍舊精神煥發，以四海為家，與尼德蘭皇家音樂廳管弦樂團、柏林愛樂、維也納愛樂等各國頂尖樂團合作，還到歐洲與亞洲巡迴演出，一年指揮超過九十場音樂會。

如此緊湊的工作節奏，你完全無法想像他之前跌了一跤，與費城管弦樂團排練時，還不得不坐在椅子上。

以下是編輯過的採訪精華。

問：應付這樣吃力的工作行程，你有何祕訣？

答：祕訣就是我對音樂的愛。有記者希望我回答：因為我從來不抽菸，或者因為我茹素，不過那不是真正原因。我不會說學學我，你就一定會身體健康。有的老人生活習慣欠佳，照樣活得非常精彩。你看邱吉爾喝威士忌，又抽雪茄，不也活到九十。

問：你在麻州出生，父親是牧師，母親是音樂教師，你很小就搬到瑞典。可以聊聊你長大後回美國拜伯恩斯坦（Leonard Bernstein）為師的故事？

答：那是一九五三年的事。我知道伯恩斯坦當時住在卡內基音樂廳附近，就鼓起勇氣去敲他家的門。他喜歡年輕人，非常親切，雖然申請截止日期已經過了，他仍舊收我當學生，還幫我弄了獎學金，因為我當時很窮。

問：你也去德國達姆城學過當代音樂，那時是怎樣的情況？

答：我是一九四九年去那裏，那時我們把德國作曲家亨德密特（Paul Hindemith）視為偉大的先知。七年後又去了一次─氣氛完全變了，美國先鋒派凱吉（John Cage）才是響噹噹的大人物。有一天自由活動時，我碰到了凱吉，他正在採野菇。他對我說：仔細瞧一瞧這些野菇，它們不是長成一直線、三角形或圓形，而是東一個西一個，溫度、溼度對的時候，它們自然一個一個冒出來。這就是我的目標：釋放大腦，甩開所有的規則。

問：你按照宗教信仰守安息日，會不會難以啟齒告訴樂團你安息日（周六）不能參加排練呢？

答：在七○年代，柏林愛樂曾經邀我參與一場音樂會，不過他們安排在周六排練，我問能不能改時間，結果他們回信說，我如果不能配合，他們對我也沒興趣。那是一個重要的經驗。不過這件事現在不成問題─我年年都跟柏林愛樂合作。

問：但你認為周六演出沒關係？

答：我父親平日準備講道內容，到了周五，太陽一下山，他就徹底放下工作，專心陪伴家人，但他會在安息日講道。我喜歡排練，享受跟樂團一起工作。但在安息日，我們就不練習─我們只是把一塊學習到的東西表演出來，這是上帝給眾人的恩惠。

相關新聞

打火哥的烈焰求生課：火災時能不能躲浴室？

「媽媽和妹妹還在裏面……」她赤著腳，身上僅披著一件深色襯衫，不住顫抖。她絕望地望著一家人開了十幾年的早餐店，此時變成一座火山，噴發著火舌與濃煙。回想自己剛才千鈞一髮之際，被消防隊雲梯車從隔壁三樓屋頂陽臺救下來，這一切彷彿不是真的。

嬸嬸 我的另一個母親

漆黑電影院裏的大銀幕上，奄奄一息的重病昏睡婦人被一陣淒厲的哭聲喚醒，恍惚的神智忽然清楚了起來。勉強睜眼一看，原來是甫滿兩歲的么女爬到自己的身上，抱著她的臂膀放聲大哭，婦人淚流滿面，氣若游絲，她孱弱地說道：「孩子別哭，媽媽不會捨得離開你的。」

謝天

山，是我的最愛，但也因為山，我歷經了人生最沉痛的煎熬。 於二○○一年開始，每逢春暖花開時節，愛爬山的我就會主辦「登臺灣百岳活動」，響應的成員大多是骨科部同仁與院內熱愛爬山的同好。二○○七年的目標設定登八通關山，敲定六月二日出發，行程為兩天一夜。

做自己 喜歡、不喜歡都一起

作者為現任東西全球文創集團執行長，二○○一年於香港創辦《WestEast東西雜誌》，成為國際時尚界第一本發行全球並為華人觀點發聲的文化時尚雜誌，被西方時尚圈稱為「東方時尚界的革命者」

養新生兒甘苦談

邇來，小犬出生滿月，自產護中心畢業返家，自行照顧挑戰展開。新手上路才曉得稚嫩嬰兒之食衣住行完全不得馬虎，每分每秒皆誠惶誠恐，一步一步都戰戰兢兢。

紐約時報新視界：耄齡大師 老而益壯

二○一七年七月，白髮蒼蒼的瑞典指揮大師布隆斯泰特（Herbert Blomstedt），歡度了九十大壽。 儘管邁入耄耋之年，布隆斯泰特仍舊精神煥發，以四海為家，與尼德蘭皇家音樂廳管弦樂團、柏林愛樂、維也納愛樂等各國頂尖樂團合作，還到歐洲與亞洲巡迴演出，一年指揮超過九十場音樂會。

菸不離手 痛不離身

「跟你說，我當初服役的時候是在澎湖陸軍部隊，那個時候啊……」每每聽到這耳熟能詳、記憶猶新的話語，就知道岳父開始滔滔不絕訴說起服役辛苦的時光。隨著他回憶起當年服役的點點滴滴時，總會拿出隨身陪伴的朋友─「香菸」，接著，整屋子的菸味撲鼻而來，感覺既熟悉卻很不是滋味。本文的主角就是我岳父，菸齡已有四十年，每天平均抽菸的包數，少則兩包，多則四包，其實這種數量已超過正常人可接受的範圍。每當家人規勸，他總回應大家都不懂他的內心，久而久之也變得習慣，習慣他抽菸、習慣菸味的生活。

家有囚鳥

最近夜裏，後院鼠輩橫行，陣陣唧唧聲，擾人清夢。女兒買來黏鼠板準備「緝凶」，但誘餌放置不當，幾天下來，徒勞無功，倒是地板印著黏答答的腳印，可能兒子未察覺其姊已設下陷阱，自家人優先掛彩。據說，這種捕鼠利器就連大象身陷其中都難以抽身，可見其驚人的黏著力及頑固性。

打火哥的烈焰求生課：發現火災後要做的第一件事

某日凌晨，一間兩層樓的釣蝦場兼住宅發生了大火，消防人員抵達現場時，火舌已從一樓竄出。接著兩層建築全面陷入火海，一家四口僅屋主逃了出來，他的妻子和兩名子女則不幸喪生火窟。

巧克力金莎麻糬

過了好久好久，你才學會帶自己去吃一頓好的。 那些年輕時你只能隨意張望的餐點─不能太仔細看，因為一仔細就會認真，一認真就會幻滅。只能直直往最便宜那方向走去，告訴自己別左顧右盼，往前走。

沿著臺車軌道走

我總喜歡沿著早期臺車行駛的輕便車道徒步一小段路，彷彿那樣走下去，就能再走進小時候……

存在

每一次進山，都會有新的收穫

熱門新聞

打火哥的烈焰求生課：火災時能不能躲浴室？

嬸嬸 我的另一個母親

提升照護品質好生活 照顧必修課：學會愛自己

謝天

養新生兒甘苦談

做自己 喜歡、不喜歡都一起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。