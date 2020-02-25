紐約時報新視界：耄齡大師 老而益壯

【文／Michael Cooper;呂玉嬋節譯 紐約時報】

熱愛音樂的瑞典指揮家布隆斯泰特

二○一七年七月，白髮蒼蒼的瑞典指揮大師布隆斯泰特（Herbert Blomstedt），歡度了九十大壽。

儘管邁入耄耋之年，布隆斯泰特仍舊精神煥發，以四海為家，與尼德蘭皇家音樂廳管弦樂團、柏林愛樂、維也納愛樂等各國頂尖樂團合作，還到歐洲與亞洲巡迴演出，一年指揮超過九十場音樂會。

如此緊湊的工作節奏，你完全無法想像他之前跌了一跤，與費城管弦樂團排練時，還不得不坐在椅子上。

以下是編輯過的採訪精華。

問：應付這樣吃力的工作行程，你有何祕訣？

答：祕訣就是我對音樂的愛。有記者希望我回答：因為我從來不抽菸，或者因為我茹素，不過那不是真正原因。我不會說學學我，你就一定會身體健康。有的老人生活習慣欠佳，照樣活得非常精彩。你看邱吉爾喝威士忌，又抽雪茄，不也活到九十。

問：你在麻州出生，父親是牧師，母親是音樂教師，你很小就搬到瑞典。可以聊聊你長大後回美國拜伯恩斯坦（Leonard Bernstein）為師的故事？

答：那是一九五三年的事。我知道伯恩斯坦當時住在卡內基音樂廳附近，就鼓起勇氣去敲他家的門。他喜歡年輕人，非常親切，雖然申請截止日期已經過了，他仍舊收我當學生，還幫我弄了獎學金，因為我當時很窮。

問：你也去德國達姆城學過當代音樂，那時是怎樣的情況？

答：我是一九四九年去那裏，那時我們把德國作曲家亨德密特（Paul Hindemith）視為偉大的先知。七年後又去了一次─氣氛完全變了，美國先鋒派凱吉（John Cage）才是響噹噹的大人物。有一天自由活動時，我碰到了凱吉，他正在採野菇。他對我說：仔細瞧一瞧這些野菇，它們不是長成一直線、三角形或圓形，而是東一個西一個，溫度、溼度對的時候，它們自然一個一個冒出來。這就是我的目標：釋放大腦，甩開所有的規則。

問：你按照宗教信仰守安息日，會不會難以啟齒告訴樂團你安息日（周六）不能參加排練呢？

答：在七○年代，柏林愛樂曾經邀我參與一場音樂會，不過他們安排在周六排練，我問能不能改時間，結果他們回信說，我如果不能配合，他們對我也沒興趣。那是一個重要的經驗。不過這件事現在不成問題─我年年都跟柏林愛樂合作。

問：但你認為周六演出沒關係？

答：我父親平日準備講道內容，到了周五，太陽一下山，他就徹底放下工作，專心陪伴家人，但他會在安息日講道。我喜歡排練，享受跟樂團一起工作。但在安息日，我們就不練習─我們只是把一塊學習到的東西表演出來，這是上帝給眾人的恩惠。