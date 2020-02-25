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打火哥的烈焰求生課：火災時能不能躲浴室？

聯合新聞網 / 講義雜誌
(圖片／遠流出版提供)
(圖片／遠流出版提供)

【文／蔡宗翰 《打火哥的30堂烈焰求生課》‧遠流出版】

躲浴室，等於斷後路

「媽媽和妹妹還在裏面……」她赤著腳，身上僅披著一件深色襯衫，不住顫抖。她絕望地望著一家人開了十幾年的早餐店，此時變成一座火山，噴發著火舌與濃煙。回想自己剛才千鈞一髮之際，被消防隊雲梯車從隔壁三樓屋頂陽臺救下來，這一切彷彿不是真的。

消防人員火速用破壞器材鋸開一樓鐵捲門，進入屋內逐層搜索人命。很快地在一樓後方廁所內，發現倒臥的媽媽和妹妹。

二○一七年二月某日凌晨四點，一棟三層樓住宅竄出大火，消防局出動十八輛消防車、五輛救護車、四十八名消防人員前往搶救。四十分鐘後撲滅火勢，救出五名受困民眾，其中一對母女被發現躲在一樓後方浴室中，已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。

火災發生時，睡在三樓的母親立即下樓叫醒睡在一樓的女兒逃生，但此時一樓已濃煙蓄積，伸手不見五指。母女倆嗆傷後躲入浴室避難，卻擋不住濃煙烈焰的侵襲而罹難。

這棟透天厝一樓最前側是早餐店面，往後是浴室，再往後是廚房和儲物室。火災發生後，廚房和儲物室都沒有被燒毀，當時她們只要再往後跨幾步，便可通過廚房、儲物室後方的防火巷安全逃生了。

躲浴室，是讓這對母女在火場中罹難最主要的原因。

為什麼火災時不能躲浴室？有以下五個原因：

一、浴室門大多是塑膠製，無法耐高溫

大多數的浴室都是不耐高溫的塑膠門，只要濃煙溫度（約兩百至四百度）就可以將門融化。因此，躲在浴室或廁所裏無法有效將濃煙抵擋在外，最後還會因為遭濃煙侵襲而窒息身亡。

二、浴室中的水不足以滅火及降溫保命

浴室裏看似有充足的水源，但面對火場等級的濃煙高熱是沒有效果的。至於全身淋濕則只是心理安慰作用，僅能增加安全感卻無實質效果。甚至當高熱降臨時，整間浴室的水會快速汽化成水蒸氣，急遽拉升內部的溫度。

三、浴室的排水孔沒有新鮮空氣

為了不讓水管內的臭味飄入浴室，排水孔都設計了「存水彎」的裝置，類似洗手臺下的S形水管，其原理是利用彎曲造形將「積水」留在管內，發揮隔氣作用，避免大樓用戶的廁所臭味四處散發。

四、浴室天花板大多是易燃的塑膠材質

浴室塑膠材質的天花板一遇熱會先起燃，並滴下帶火融化的塑膠，直接灼傷躲在裏面的人。加上浴室通常都有管道間，火勢濃煙有可能從管道間延燒進來。

五、浴室空間小，甚至沒有對外窗戶

浴室空間通常比較小且密閉，甚至沒有窗戶，或只留一小扇氣窗。因此躲在浴室裏很難對外呼救，救援人員也不容易發現。

簡而言之，遇到火災不能躲浴室的關鍵原因就是：浴室的塑膠門一遇熱就會融化，濃煙便趁隙侵入，一瞬間就會讓人窒息。躲浴室無法藉由關門來創造安全的避難空間。

因此，遇到火災時應該先逃生，不利逃生時則選擇「避難」，而避難時絕對不要躲進浴室。

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