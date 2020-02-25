【文／王翔正】

「初任父母」非危機，實為生活大轉機

邇來，小犬出生滿月，自產護中心畢業返家，自行照顧挑戰展開。新手上路才曉得稚嫩嬰兒之食衣住行完全不得馬虎，每分每秒皆誠惶誠恐，一步一步都戰戰兢兢。

當日，風塵僕僕到家，整車琳瑯滿目的母嬰用品尚未歸位，立馬無斷電加演了一場不堪回首的小插曲。說時遲那時快，用奶時間一到，小犬嚎啕大哭，一時響徹雲霄，隨即翻箱倒櫃，才發覺產護中心交付物品時，未確實移交重要食糧，導致與奶粉罐失之交臂。在尚無庫存奶粉情況下，全家頓時手足無措，方法用盡也無法緩解嬰兒飢腸轆轆的情緒，身為守護新生兒的尖兵，不由得飛奔出門，展現個人生涯往返市區的最佳速度。

初始，新成員返家就來個下馬威，搞得全家人精神緊繃，尤其是突如其來的哭鬧，足以震破屋瓦。無法忍受飢餓、吵鬧為小嬰孩的天生罩門，復加上必須適應環境與陌生成員，稍一不舒服，往往只以哭聲回應，直叫人摸不著頭緒，爰此，「輕聲細語、手腳放輕」儼然已成為家中遵奉的行事準則。

新生兒照護工作算是忙碌又有趣，經親身檢測，嬰兒生理時鐘果真遠比鬧鐘準時，半點不偏差，一旦哭聲響起，尤其是夜晚，猛然驚醒，常不知今夕是何夕，動員層級堪比空襲警報，群體急得像熱鍋上螞蟻，紛紛走散各司其職，分進合擊使出渾身解數，期許重獲寧靜，附加最純真的笑靨。

有道是：「第一胎照書養」，預產期前，研讀眾多育兒書籍，寫筆記與做功課的認真程度不在話下，從餵奶、洗澡、換尿布與擦舌苔……等，按圖索驥、嚴守程序，一步一步可謂是摸著石頭過河。然而，時間巨輪不斷轉動下，育兒技術日新月異，防疫知識亦與時俱進，其中也有些許觀念分歧，特別在溝通「雙手消毒」上著墨不少，有次與母親爭論不休時，她默默補說了一句：「你都不知道我怎麼把你扶養長大的。」自己霎時間語塞，只好催眠自己，每個人皆是「病菌絕緣體」。

「少年不識雙親意，養兒方知父母恩」這句話所言不假，每晚睡眠不足是常態，泡奶洗衣則是例行公事，勞心勞力訴說著為人父母的甘苦，自己曾少不經事，時常對父母呼來喚去，甚至怨懟不滿，如今全都煙消雲散，取而代之的是，說話噓寒問暖，口氣變得溫柔許多，更習於設身處地去關懷周遭大小事，由此可見，「初任父母」絕不是危機，而是生活處事的大轉機。