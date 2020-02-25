快訊

#MeToo制裁！好萊塢淫魔溫斯坦的「重罪輕判」？

南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

做自己 喜歡、不喜歡都一起

聯合新聞網 / 講義雜誌

【文／李冠毅 《自在做自己》‧時報文化出版】

小時候因為自己某些與眾不同的特質，讓我成為老師和同學的笑柄，這樣的陰影導致我慢慢學會隱藏本色，甚至對於做自己感到自卑和猶豫。

直到赴巴黎學習服裝設計。

「準備兩個箱子，一個蒐集你喜歡的任何東西，一個放入所有不喜歡的事物。可以是一張照片、一幅畫、一首詩、一篇文章、一段音樂或是記錄一件事情……」

第一個學期，法國老師給的開學作業好簡單，一向是好學生的我，也很認真地蒐集著我的喜歡與不喜歡。

第二年。

「還記得一年級時，兩個箱子的作業嗎？現在是好好用它們的時候了。」老師要我們打開兩個箱子來檢視自己喜歡和討厭的到底是什麼，我也第一次從中整理出自己為什麼喜歡或不喜歡的脈絡，了解那些無形美感和個性中的喜好軌跡。

之後更妙了。在一次課堂上，老師拿出舊雜誌上的照片發給每個人說：「你們喜歡這些造形嗎？」看著寬肩、高腰和明顯鼻影的八○年代造形，每位自認為很時尚的同學都頻頻搖頭，老師便要我們條列出不喜歡的原因。

在每個人列出一長串的理由後，老師說：「接下來的設計主題，就是請大家從不喜歡的關鍵字中，找出你的創作靈感，把你覺得醜的、俗氣的東西，改造、設計成為自己喜歡的創意模樣。」

這一訓練讓我豁然開朗地開竅了，也影響我在未來看到不喜歡的事物、審視自身的喜怒哀樂和優缺點時，可以很直覺地迸發更多創意、動機和各種可能性來解決問題，讓我成為一個不愛抱怨的創作人。因為遇到不喜歡的東西，我就會習慣性的想辦法改造它或是重新創造它。

老師要我們親近「不喜歡」並改造成喜歡的功課，讓我對創造有了全新的認識，感覺好像被打通創意的任督二脈，進而靈感泉湧，感覺每個細胞都為創造力而生。

畢業前，老師給了兩項功課，一個系列是要做出自己的高級訂製服品牌並製成衣服，另一個系列則是幫這個品牌設計副品牌，不需要將成品製出，但要將理念及想法做出完整的企畫。

很快地，我就想好畢業展主題。

這個主題，要從藍碧嘉（Tamara de Lempicka）說起。

一九二○年代，是法國巴黎上流社會極好的年代，也是上海紙醉金迷的年代。

當時，藝術家藍碧嘉在法國受到富人們的歡迎，她的畫風並不完全寫實，而是以色塊進行。歐美的上流社會人士為之風靡，視擁有藍碧嘉簽名的肖像畫為身分和品味的代表。

我決定將畢業主題定為「東西合璧」，方向則是：想像使用時光機和任意門，「當藍碧嘉來到上海，幫上流社會的中國人作畫時，會發生什麼趣事？」

確定想法後，我將藍碧嘉的精神，融入了東方的元素。比如：服裝選用紅色及黑色兩色來製作。

同時，我又將幽默元素帶入其中，連模特兒的頭髮都看似她的畫風，捲成一塊一塊的樣子，讓作品多了一種妙趣。

這一套作品得到評審的一致好評，也讓我以第一名的成績畢業。

至此，我真的了解到：亞洲人的創意並不比西方人差，只是，當我們被不適合的教育及價值觀壓抑到無法做自己，甚至不喜歡自己時，創意，當然也無法得以施展。

延伸閱讀

台灣葡萄酒市場／揚州夢十年一覺 唯有酒價漲

深入南法 小徑裡尋一絲酒香

防新冠肺炎 巴黎時裝週人士紛紛戴上口罩

華為確認年度旗艦手機P40系列 3月26日於法國巴黎揭曉

相關新聞

打火哥的烈焰求生課：火災時能不能躲浴室？

「媽媽和妹妹還在裏面……」她赤著腳，身上僅披著一件深色襯衫，不住顫抖。她絕望地望著一家人開了十幾年的早餐店，此時變成一座火山，噴發著火舌與濃煙。回想自己剛才千鈞一髮之際，被消防隊雲梯車從隔壁三樓屋頂陽臺救下來，這一切彷彿不是真的。

嬸嬸 我的另一個母親

漆黑電影院裏的大銀幕上，奄奄一息的重病昏睡婦人被一陣淒厲的哭聲喚醒，恍惚的神智忽然清楚了起來。勉強睜眼一看，原來是甫滿兩歲的么女爬到自己的身上，抱著她的臂膀放聲大哭，婦人淚流滿面，氣若游絲，她孱弱地說道：「孩子別哭，媽媽不會捨得離開你的。」

謝天

山，是我的最愛，但也因為山，我歷經了人生最沉痛的煎熬。 於二○○一年開始，每逢春暖花開時節，愛爬山的我就會主辦「登臺灣百岳活動」，響應的成員大多是骨科部同仁與院內熱愛爬山的同好。二○○七年的目標設定登八通關山，敲定六月二日出發，行程為兩天一夜。

做自己 喜歡、不喜歡都一起

作者為現任東西全球文創集團執行長，二○○一年於香港創辦《WestEast東西雜誌》，成為國際時尚界第一本發行全球並為華人觀點發聲的文化時尚雜誌，被西方時尚圈稱為「東方時尚界的革命者」

養新生兒甘苦談

邇來，小犬出生滿月，自產護中心畢業返家，自行照顧挑戰展開。新手上路才曉得稚嫩嬰兒之食衣住行完全不得馬虎，每分每秒皆誠惶誠恐，一步一步都戰戰兢兢。

紐約時報新視界：耄齡大師 老而益壯

二○一七年七月，白髮蒼蒼的瑞典指揮大師布隆斯泰特（Herbert Blomstedt），歡度了九十大壽。 儘管邁入耄耋之年，布隆斯泰特仍舊精神煥發，以四海為家，與尼德蘭皇家音樂廳管弦樂團、柏林愛樂、維也納愛樂等各國頂尖樂團合作，還到歐洲與亞洲巡迴演出，一年指揮超過九十場音樂會。

菸不離手 痛不離身

「跟你說，我當初服役的時候是在澎湖陸軍部隊，那個時候啊……」每每聽到這耳熟能詳、記憶猶新的話語，就知道岳父開始滔滔不絕訴說起服役辛苦的時光。隨著他回憶起當年服役的點點滴滴時，總會拿出隨身陪伴的朋友─「香菸」，接著，整屋子的菸味撲鼻而來，感覺既熟悉卻很不是滋味。本文的主角就是我岳父，菸齡已有四十年，每天平均抽菸的包數，少則兩包，多則四包，其實這種數量已超過正常人可接受的範圍。每當家人規勸，他總回應大家都不懂他的內心，久而久之也變得習慣，習慣他抽菸、習慣菸味的生活。

家有囚鳥

最近夜裏，後院鼠輩橫行，陣陣唧唧聲，擾人清夢。女兒買來黏鼠板準備「緝凶」，但誘餌放置不當，幾天下來，徒勞無功，倒是地板印著黏答答的腳印，可能兒子未察覺其姊已設下陷阱，自家人優先掛彩。據說，這種捕鼠利器就連大象身陷其中都難以抽身，可見其驚人的黏著力及頑固性。

打火哥的烈焰求生課：發現火災後要做的第一件事

某日凌晨，一間兩層樓的釣蝦場兼住宅發生了大火，消防人員抵達現場時，火舌已從一樓竄出。接著兩層建築全面陷入火海，一家四口僅屋主逃了出來，他的妻子和兩名子女則不幸喪生火窟。

巧克力金莎麻糬

過了好久好久，你才學會帶自己去吃一頓好的。 那些年輕時你只能隨意張望的餐點─不能太仔細看，因為一仔細就會認真，一認真就會幻滅。只能直直往最便宜那方向走去，告訴自己別左顧右盼，往前走。

沿著臺車軌道走

我總喜歡沿著早期臺車行駛的輕便車道徒步一小段路，彷彿那樣走下去，就能再走進小時候……

存在

每一次進山，都會有新的收穫

熱門新聞

打火哥的烈焰求生課：火災時能不能躲浴室？

嬸嬸 我的另一個母親

提升照護品質好生活 照顧必修課：學會愛自己

謝天

養新生兒甘苦談

做自己 喜歡、不喜歡都一起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。