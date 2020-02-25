做自己 喜歡、不喜歡都一起

【文／李冠毅 《自在做自己》‧時報文化出版】

小時候因為自己某些與眾不同的特質，讓我成為老師和同學的笑柄，這樣的陰影導致我慢慢學會隱藏本色，甚至對於做自己感到自卑和猶豫。

直到赴巴黎學習服裝設計。

「準備兩個箱子，一個蒐集你喜歡的任何東西，一個放入所有不喜歡的事物。可以是一張照片、一幅畫、一首詩、一篇文章、一段音樂或是記錄一件事情……」

第一個學期，法國老師給的開學作業好簡單，一向是好學生的我，也很認真地蒐集著我的喜歡與不喜歡。

第二年。

「還記得一年級時，兩個箱子的作業嗎？現在是好好用它們的時候了。」老師要我們打開兩個箱子來檢視自己喜歡和討厭的到底是什麼，我也第一次從中整理出自己為什麼喜歡或不喜歡的脈絡，了解那些無形美感和個性中的喜好軌跡。

之後更妙了。在一次課堂上，老師拿出舊雜誌上的照片發給每個人說：「你們喜歡這些造形嗎？」看著寬肩、高腰和明顯鼻影的八○年代造形，每位自認為很時尚的同學都頻頻搖頭，老師便要我們條列出不喜歡的原因。

在每個人列出一長串的理由後，老師說：「接下來的設計主題，就是請大家從不喜歡的關鍵字中，找出你的創作靈感，把你覺得醜的、俗氣的東西，改造、設計成為自己喜歡的創意模樣。」

這一訓練讓我豁然開朗地開竅了，也影響我在未來看到不喜歡的事物、審視自身的喜怒哀樂和優缺點時，可以很直覺地迸發更多創意、動機和各種可能性來解決問題，讓我成為一個不愛抱怨的創作人。因為遇到不喜歡的東西，我就會習慣性的想辦法改造它或是重新創造它。

老師要我們親近「不喜歡」並改造成喜歡的功課，讓我對創造有了全新的認識，感覺好像被打通創意的任督二脈，進而靈感泉湧，感覺每個細胞都為創造力而生。

畢業前，老師給了兩項功課，一個系列是要做出自己的高級訂製服品牌並製成衣服，另一個系列則是幫這個品牌設計副品牌，不需要將成品製出，但要將理念及想法做出完整的企畫。

很快地，我就想好畢業展主題。

這個主題，要從藍碧嘉（Tamara de Lempicka）說起。

一九二○年代，是法國巴黎上流社會極好的年代，也是上海紙醉金迷的年代。

當時，藝術家藍碧嘉在法國受到富人們的歡迎，她的畫風並不完全寫實，而是以色塊進行。歐美的上流社會人士為之風靡，視擁有藍碧嘉簽名的肖像畫為身分和品味的代表。

我決定將畢業主題定為「東西合璧」，方向則是：想像使用時光機和任意門，「當藍碧嘉來到上海，幫上流社會的中國人作畫時，會發生什麼趣事？」

確定想法後，我將藍碧嘉的精神，融入了東方的元素。比如：服裝選用紅色及黑色兩色來製作。

同時，我又將幽默元素帶入其中，連模特兒的頭髮都看似她的畫風，捲成一塊一塊的樣子，讓作品多了一種妙趣。

這一套作品得到評審的一致好評，也讓我以第一名的成績畢業。

至此，我真的了解到：亞洲人的創意並不比西方人差，只是，當我們被不適合的教育及價值觀壓抑到無法做自己，甚至不喜歡自己時，創意，當然也無法得以施展。