【文、攝影／陳威明 醫師 《山水人間》‧正因文化出版】

我熱淚盈眶，忍不住雙膝跪下，親吻大地，這是上蒼的恩賜啊

山，是我的最愛，但也因為山，我歷經了人生最沉痛的煎熬。

於二○○一年開始，每逢春暖花開時節，愛爬山的我就會主辦「登臺灣百岳活動」，響應的成員大多是骨科部同仁與院內熱愛爬山的同好。二○○七年的目標設定登八通關山，敲定六月二日出發，行程為兩天一夜。

八通關山，標高三三三五公尺，陳有蘭溪和荖濃溪的分水嶺，為森林三角點。「八通關」乃曹族人對玉山的稱呼，取其四通八達之意，春夏之際，綠草如茵，滿山花海。八通關古道是臺灣目前僅存年代最久的橫貫古道，也是唯一名列臺灣一級古蹟的古道，草原風光雄渾壯闊，隨著山勢起伏綿延不絕。

登山日到來，我們一行六十八人，隨著十位嚮導從東埔登山口入山，夜宿觀高登山服務站，翌日順利攻頂，登上海拔三二四五公尺的八通關山。上午十一時，身強矯健的成員陸續下山，途中清點人數，赫然發現少一位，商討之後，決定留下嚮導在原地搜尋，並立即報案。這時，已是下午三時四十二分。

失蹤的薛醫師，二十八歲，到榮總骨科不到一年，年輕有為，他的媽媽是麻醉科技師，我們幾乎天天都要碰面，發生這種意外，我難辭其咎。時間一分一秒流逝，夜幕低垂，天氣驟變，山風呼嘯，大雨轟然落下，心情異常沉重，真恨不得留在山上的是我，而不是我的住院醫師。

即使盛夏，夜裏的高山氣溫依然寒凍，令登山人最害怕的，就是失溫，將導致人劇烈顫抖、運動失調、口齒不清，先感到麻木，然後不能有效使用手腳，接著開始不再感覺寒冷，肢體變得僵硬，心臟功能衰弱，瞳孔放大，喪失意識，最後因為心臟或呼吸衰竭死亡。在缺乏充足食物和保暖衣物的情況下，薛醫師還能熬多久？又或者，他不只是迷路，還跌下山谷受了傷……

救援很快就趕到，南投縣信義消防分隊、玉山國家公園管理處及警察隊出動數十名消防、義消、山警救難人員上山，並申請空勤總隊直升機進行空中搜救。然天公不作美，天候太差，直升機無功而返。我們所能做的，只有等待。

消息傳開後，數不清的關懷問候紛沓而至，卻到達不了我飽受煎熬的心。一夜無眠，腦海裏閃過千百個念頭，做出決定：萬一得到的是噩耗，待事情處理完畢，我必然遞出辭呈，離開工作多年的崗位。因為，我身為領隊，責無旁貸，更重要的是，我根本無法面對失去愛兒的工作夥伴啊。

五日上午，接獲消息，「人找到了！」是生？是死？手機訊號三度中斷，令人焦急得幾乎發狂，「身上僅輕微割傷，較為虛弱，沒有大礙。」聽到這大好喜訊，熱淚盈眶，忍不住雙膝跪下，親吻大地，這是上蒼的恩賜啊。

回想那短短兩天，彷如世紀般漫長，由衷感謝不辭辛勞的救難人員、雪中送炭的朋友們，以及所有不知名的善良人們，默默為我們祈求，讓我們在冥冥中受到守護，感受溫暖。但，更要感謝的，是上天，憐我不該枉然離開心愛的工作崗位，勉我須運用長年的專業，懸壺濟世，珍惜生命、熱愛生命，回饋溫暖的臺灣社會。

本文作者為現任臺北榮民總醫院副院長