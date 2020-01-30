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眼睛也會鬧水荒

2020-01-30 16:04講義雜誌

【文／Jane E. Brody／呂玉嬋節譯 紐約時報The New York Times】

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造成乾眼症的原因

羧甲基纖維素，簡稱CMC，是一種廣泛使用的食品添加劑，能夠增加食品的黏稠度。但你知道嗎？有人會將這種物質點到眼睛裏，而且一天點上好幾次。

我就是這樣的人，而且我可以向你保證，點了後你會感覺非常舒服。

我與許多人一樣有乾眼症，更年期的女性因為賀爾蒙改變，比一般人更容易得到乾眼症。為了減緩不適，我隨身攜帶不含防腐劑的人工淚液。此外，開車、騎單車或坐在冷氣房時，我會戴上防風眼鏡，以免眼睛過度乾燥。游泳時，防水蛙鏡是必要裝備。看電影，用電腦長時間工作，或從事任何會減少眨眼次數的活動，我都不會忘記點上一滴人工淚液。

美國國家眼科研究所畢夏博士提醒民眾，千萬不要忽視乾眼症，因為這個惱人的小問題會嚴重降低生活品質。

淚液有許多功能，比如滋潤眼睛，提供角膜養分，清除代謝產物。因此，淚液分泌不足會造成各式各樣的問題。嚴重的乾眼症如果不治療，會導致眼球刮傷，角膜潰瘍，眼睛感染，甚至角膜穿孔，虹膜脫垂。

畢夏博士說，很多人以為淚液跟鹽水差不多，其實淚液包含許多物質，光是蛋白質就有一千多種。

淚液由外而內可分為三層：皮脂腺所分泌的油脂層，淚腺所分泌的水液層，以及結膜所分泌的黏液層。

油脂層能延緩水分蒸發，讓淚液留在眼球表面。水液層讓眼睛保持濕潤，提供角膜養分，沖洗異物或刺激物。黏液層協助淚水均勻分布在角膜表面。由此可見，乾眼症可能的原因很多，任何一層出狀況或不穩定，都可能引發乾眼症，所以必須對症下藥，才能解決煩惱。

乾眼症的可能原因包括：分泌各層淚液的部位出現狀況，過敏或眼瞼炎等發炎問題，菸霧或乾燥氣候所導致的環境影響，賀爾蒙失調，配戴隱形眼鏡，維生素不足，潛在的生理疾病（比如糖尿病或類風濕性關節炎），長期服用特定藥物，眼睛神經受損（雷射視力矯正術後可能發生）。

哈佛大學醫學院眼科教授丹納強調，大多數病例無法靠單一藥物或方法治癒，往往必須多管齊下。他有幾項建議：用電腦時，應該坐高一點，讓視線往下注視螢幕，減少眼球表面暴露面積；在戶外記得戴上防風眼鏡；調整汽車冷氣的流向，避免冷空氣直接往臉龐吹。

他也說，許多證據顯示劇烈運動能減緩乾眼症症狀，因為運動會加快血液流動，幫助組織再生，此外，體溫升高也會促進眼睛分泌油分。

如果經常得眼瞼炎，每天早上可用熱毛巾熱敷眼部。畢夏博士說，對某些人來說，這是最便宜也最有效的治療方法。

講義雜誌

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