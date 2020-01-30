我的懶人養生法：健康生活三步驟

【文／李偉文 臺北聯合報元氣周報】

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時光飛逝，將近三十年過去，大兒還是常碰面，但是大家交換的訊息已經變成：「哪裏有好醫師？」

養生這件事，不必人提醒，時候到了，會逼得你面對。不過雖然知道健康的重要，人人也可以說得一口好健康，但是真正身體力行健康生活的人卻不多，我相信很多人都像我一樣，知道健康的重要，也知道健康的常識，但是因為身體好像還沒有出什麼問題，就依照舊有的生活習慣過日子。我自己是直到前些年被太太逼著去做全身健康檢查，發現血壓、血糖與血脂都已超過標準值，才開始真正的養生行動，不過因為還是太忙又太懶，所以採取的算是「懶人」養生法。

其實我的生活簡單，平日也沒有什麼有害健康的壞習慣，雖然睡眠時間不長，也沒有任何主動的運動，但是喜歡走路，日常步行數量也還夠，所以發現自己會有三高，的確也嚇了一跳，仔細一想，大概喜歡吃甜食是主要因素。

臺灣的甜點與飲料真的太好吃了，種類又多，再加上在忙碌或精神疲憊之下，意志力被消磨殆盡時，很難克制甜點的誘惑。

因此，難怪乎高血糖是臺灣慢性病最嚴重的危險因子，所以，這幾年我的健康生活第一步就是有意識的「看見」糖的攝取，不是禁絕，而是減量或是分次享用好吃的甜點，不要一次吃太多而造成瞬間的高血糖。

第二個健康行動就是肌力的訓練，因為年齡漸長，若不刻意鍛鍊肌肉，每一年肌肉會照著一定的比率流失，即使身體看起來沒有變化，但實質上可能變成「瘦瘦的胖子」，也就是肌肉少了、脂肪卻增加。而且身體的肌肉量可以增加基礎代謝率，防止體重增加，同時可以防止骨質疏鬆，甚至有研究顯示，肌肉也會分泌賀爾蒙，可以預防失智，而且兼具抗老效果。

肌肉量增加的好處這麼多，但對我這不習慣上健身房又沒空運動的人該怎麼辦？我的做法是深蹲與做伏地挺身，基本上這兩種練肌力最有效的運動，花的時間非常少，可以在忙碌工作的空檔隨時做，甚至可以在上洗手間的前後花兩分鐘做，誇張一點的也能在刷牙時一邊做深蹲，一天就可以做好幾回合。

近年的研究發現，不必特別撥長時間運動，只要利用零碎的時間分段做，效果也是一模一樣的。

除了肌力運動，靠食物增加肌肉也很重要，研究發現，將一天需要的蛋白質平均分配到三餐中，幫助增肌的效果會更好，因此我的養生行動第三項就是早餐吃水煮蛋，中餐吃點肉，傍晚吃堅果當點心。

在這醫療科技進步的時代，重視健康已不只是個人的事，因為年輕時不在乎，等到年紀大了病痛纏身，不只是自己痛苦，要小心醫療科技會讓我們「死不掉」，更不堪的是漫無止盡的「延長死亡時間」，求生不得求死不能造成家庭與社會負擔。因此，養生不是要讓自己活得久，而是讓自己活得健康、活得好，不管有時間沒時間，開始力行健康行動是最重要的事。

本文作者為牙醫師、作家、環保志工