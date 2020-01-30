【文／楊森永】

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此行，蘊藏著孩子一整年的濃濃期盼

小時孩提記憶中，父母穿梭於工作養家，假日鮮少有全家出遊的機會，最引領期盼的就是一年一度的國小春季遠足，宛如一幅永不褪色的兒時美好回憶。

某回遠足在路上，帶隊老師對沿途風光和路邊植物進行了生動的講解，同學們聽得津津有味，不少同學還停下了腳步，細心觀察。路邊的大葉榕落葉滿地，黃燦燦的彷彿秋天─春天來了，樹木都在抽枝、發芽，路景兩旁的綠化樹卻紛紛葉落歸根，金黃的葉子撒在地面上，在春天裏演繹著美麗的秋景。我們採集著春天的樹葉、野花、果實，珍藏著春時記憶，一個個喜不自禁，樂此不疲。欣賞落葉美景的同時，這也是正常的「新陳代謝」。

期待已久的遠足日終於來臨，從校門口大手拉小手，步行到土城承天禪寺，活動行程看似單調，卻蘊藏著我們一整年濃濃的期盼。自老師宣布的那一刻起，同學們興致高昂，話題總離不開遠足，興奮的心情溢於言表。步行約四十分鐘，看到沿著「石壁寮溪」的「賞桐步道」，此刻未臨花期，沒桐花可賞，但此時的臺灣欒樹也很美。「桐花公園」占地約七公頃，闢建於二○○四年，位於土城的最高峰「天上山」的山腰，是南天母山與火燄山構成的山谷地形，沿著石壁寮溪親水木棧道婉轉而上。順勢緩上南天母路，一路蜿蜒上承天禪寺。約莫十分鐘後，就見到山頭上的承天禪寺了。站在寺外，看著第一次遠足造訪的寺門，是一種難以言喻的期待心情。

一行人進到寺內，來到外廊草皮上，同學卸下行囊背包，有人打鬧玩耍，有人吃起零食。我注視著背包裏媽媽精心準備的零食，心裏不禁盤算起來：妹妹們難得吃到巧克力，我要留下一半給她。那一刻，同學彼此面帶一抹迷人微笑彎弧，流竄出歡聲笑語，在廟堂外迴蕩著，飛出深山，飄向遠方。

停留一小時後，所有人上遊覽車準備載往學校，最後，同學在老師的再三催促下，才戀戀不捨地搭車返回學校。望著窗外的景物，思緒也隨著天馬行空地想像，車輪轉動發出「轟隆轟隆」的聲響，帶領我遨遊另一片美麗的土地。和老師閒話家常，話題不再只是作業功課，「遠足真好」，車內喜笑盈腮絡繹不絕，幸福的感覺滿溢心中。

隨著流年歲月增長，成為父母後，更是忙碌得忘了初心。縱使遠足的步調已離我遠去，但仍然希望將它輕掩心底，因為它簡單，就像是在身邊發生的事情一樣，摸得到的青澀和悸動，猶若觸動的真實，讀了它，就會想要一直讀熟下去，偶爾回味，也能別有一番滋味。

走筆至此，半生塵影已逾不惑之年，孩子的校園遠足活動，已成為全家人的大事，遠足前晚，一家大小坐在前陽臺，陪伴一起瞭望天空，看著繁星和我們眨眼睛，心情也跟著遼闊起來。「好好的睡覺吧，明天絕對是晴空萬里的好天氣。」在大人關懷叮嚀下，孩子進入了甜甜的夢鄉。