【文／Nan Shepherd／管嘯塵譯《山之生：一段終生與山學習的生命旅程》‧新經典文化出版】

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每一次進山，都會有新的收穫

或許，正是因為在山裏各種知覺純淨如初，不受任何固定模式影響，保留著自身最原始的模樣，所以身體得以思考。每一種經過強化、達到異常覺知的感受都是一種完美的體驗。這是我們早已失去的天真，只有在那樣的天真裏，我們才能每次都將某種知覺運用到極致，直到能體驗所有的存在方式。

我就這麼躺在高原上，身下的地殼是火焰的絕對核心，擠壓打磨著轟隆作響的火成岩。頭頂上方是一片藍天，在岩石之火與太陽之火中間，是碎石、水土、青苔、草地、花木、昆蟲、鳥獸、風、雨、雪組成的—整座山。慢慢地，我發現了進入的方式。假如還有別的感知方式，那我一定能知道更多。同一渠水、同一朵花裏有著細微而多元的特質，而各種感官能夠捕獲的細節各有不同。如果在了解這一點後，還以為多一種感知模式也無法體察更多，那就是無稽之談了。假如沒有味覺和嗅覺，我們怎能想像滋味和香氣？完全無法。萬物一定還有許多令人興奮的特質有待發現，只可惜我們缺乏了解它們的途徑。話雖如此，我們已經擁有的，是多麼豐富的一筆財富啊。每一次進山，我都會有新的收穫：眼睛會看到之前錯過的風景，或發現欣賞舊風景的新視角；耳朵和其他感官亦然。這是一項不斷充實的經歷，平凡的日子有其增益，偶爾還會出現不可預知、難以忘懷的時刻，彼時天地傾倒，眼前完全是新世界。這兒加一筆，那裏添一處，很多細節會短暫地成為完美的焦點，人們終於可以讀清一開始就已出現的那個單詞。

這些時刻難以預知，但似乎受某種規則掌控，至於其運作原理我們仍所知不多。對我來講，就像此前所說，它們最常降臨在我從戶外醒來的時候。我一面出神地望著流水，一面聽著它的歌聲。最明顯的是在穩步前行幾小時之後，運動的節拍被長時間維持著，直到大腦和其他器官感受到，運動就是一切存在的平穩中心。我猜在某種程度上，瑜伽大師一定能夠操控自己的呼吸。一小時接一小時這麼走著，所有的感覺都循著某種節奏，你會感到身體在行走時十分通透。但沒有哪個比喻，無論是「透明一般」還是「輕盈如空氣」，能夠準確描摹這種狀態。此時身體並非微不足道，而是至關重要。身體非但沒有被消滅，反而得到了實現。人不是無形之物，身體是必不可少的一部分。

所以，正是當身體被激發出最高潛能、受控於某種深刻的和諧，並因此陷入類似「入定」的狀態時，我才能最大限度地走進存在的核心。擺脫肉體的限制，我走進山。我就是完整生命的實體化，和閃閃發亮的虎耳草、長著白色翅膀的雷鳥一樣。

我終於發現了自己尋找的東西。這段旅程起源於純粹的愛，而愛意萌生於童年。那時，我曾站在莫納利亞山脈的山肩眺望斯戈杜烏山，它背後的隘谷裏紫羅蘭正在怒放，這幅景象常常縈繞在我夢中。那條隘谷，生存其中的萬物，以及那生動得幾乎可以觸碰的深藍色，讓我的一生都與山緊緊相繫。對那時的我來說，攀登凱恩戈姆是一項傳奇任務，只有英雄方能達成，並非每個人都能做到，何況是我這樣的小孩。直到那個十月，它對我來說依然充滿傳奇色彩。大雪過後，天色蔚藍，空氣冷冽，陽光燦爛，我獨自一人，充滿期待地攀登著艾雷恩湖上的杜烏懸崖。我擔心地回望，像個正在偷蘋果的小孩。凱恩戈姆是禁忌之地，這是我當時最靠近它的一次，內心的興奮難以言表。當我艱難地爬過最後一個斜坡到達埃尼亞赫峽谷時，離凱恩戈姆究竟有多近呢？我猜不出來。我大口呼吸著冰冷的空氣，激動得難以自抑，不停地跳來跳去，又是大笑又是大叫。整座高地近在眼前，閃耀著白色的光芒，彷彿伸手可及。陽光下，完美無瑕的景色在炫麗的藍天間鋪展開來。我沉浸在這香醇的酒裏，一杯又一杯，至今沒有領略完它全部的美。雖然由於不同原因，直到多年後我的登山才開始，但從那一刻起，我已經屬於凱恩戈姆。

由此，我開啟了我的體驗之旅。這趟旅程一直為樂趣而生，除此之外我別無所求。不過，起初我尋求的只是感官上的滿足，追逐著高度、運動、速度、距離帶來的感覺，體會著努力和放鬆的感受。在這背後是肉體的欲求、雙眼的渴望，為的是贏得生命的驕傲。當時的我對山不感興趣，只在意它在我身上產生的影響。就像一隻在男人褲腿邊蹭來蹭去的貓，愛撫的是自己，不是那個男人。隨著年歲漸長，我不再那麼自負，這才領會山。它的輪廓和色彩，水路與岩石，花朵與飛鳥：一切都變得有趣起來。這個過程持續了好多年，至今仍在繼續。了解另一個個體的道路永無止境。在此期間我發現，人類關於石頭、花卉和鳥類的經驗也擴充了它們的意義。被探索的一方會隨探索者一同成長。

我想，現在的自己稍稍明白了佛教徒為何要去山上朝聖，這是因為旅程本身就是達到目標的手段之一。這是一次通往存在的旅程：對山的生命體察愈深，對自己也就了解得愈深。有那麼一瞬，我超越了慾望。這不是跳出自我的宗教極樂狀態。我沒有擺脫自我，依然是我自己。我存在。認識到存在本身，就是大山賜予我的最大恩典。