打火哥的烈焰求生課：發現火災後要做的第一件事

【文／蔡宗翰 《打火哥的30堂烈焰求生課》‧遠流出版】 分享 facebook

第一件事是「大叫（示警）」，沒有例外

某日凌晨，一間兩層樓的釣蝦場兼住宅發生了大火，消防人員抵達現場時，火舌已從一樓竄出。接著兩層建築全面陷入火海，一家四口僅屋主逃了出來，他的妻子和兩名子女則不幸喪生火窟。

這是發生在二○一六年十一月的火災事故，屋主獲救，他的三個家人卻不幸罹難。原來屋主一開始察覺火災時，他第一件事是先用水滅火，發現滅不成後，竟又跑到屋外找人回來幫忙，但這段期間，妻小依然在睡夢中一無所知，火勢卻已迅速擴大。當屋主返回時，悲劇已經釀成。為什麼只有屋主逃出，而其他三人卻罹難了呢？

你做的「第一件事」，決定生死的結局

發生火災時，你的「第一件事」會是什麼？

這個問題的重要性與價值在於，別等到真的遇到火災，才在一片驚慌中思考該怎麼做。

●先滅火？

許多人選擇「先滅火」的想法是：火勢成長非常快速，不趕緊把握時機撲滅小火，火勢擴大就來不及了。問題是，你當下能確定眼前這把火是怎麼燒起來的嗎？是電器設備、油類、紙類，還是其他東西？又該用什麼方式滅火呢？

用滅火器？你家中有滅火器嗎？知道怎麼操作嗎？如果沒有滅火器，該用什麼來滅？棉被嗎？要從儲藏室搬出來？

用水？拿臉盆還是水桶？要裝多少水？裝滿水預計花多少時間？需要從火源到水龍頭來回幾次？這段時間裏火勢會變多大？

如果滅火後，火依然沒有熄滅或變得更猛烈，這表示剛才的滅火方式無效，那麼接下來要繼續想別的辦法嗎？

上面這一連串問題，就是你必須要面對的。從前面的案例來看，如果屋主發現火災的第一時間就先叫醒妻小，那麼這個天人永隔的悲劇勢必不會發生。

滅火是一門專業技術，如果僅憑本能衝動滅火，將可能錯失自己或他人存活的機會。

●先報案？

選擇「先報案」的想法是：第一時間應該趕快通知消防隊來處理，不然延誤報案、火勢擴大，誰來負責？

來看看幾則真實的火警報案對話（地址已經改寫），特別挑選了報案當時「正在火場內」民眾的錄音檔。請特別注意民眾報案時所說的話，和你原本想像的有什麼不同。

消：「一一九消防局你好。」

民：「麻煩你快點，鳳崗這，快點！」

消：「在哪？」

民：「快點快點！整間燒起來了！快點……」

消：「一一九消防局你好。」

民：（現場雜音。）

消：「喂？喂？」

民：「我們家著火了！」

消：「請問地址？」

民：「忠孝東路二段！」

消：「一一九消防局你好。」

民：「一一九，我們家發生火災。」

消：「在什麼地方？」

民：「高雄市鳳山區！」

可以發現，當人身陷火場時，在極度驚恐緊張、生死交關之際，很難清楚向電話另一頭的消防人員說明狀況，甚至連地址都講不清楚。此外，如果人還在奮力摸索逃生或已經採低姿勢，假如同時一手持電話報案、一手支撐爬行，不僅減慢逃生速度，報案過程也必定斷斷續續，甚至嚴重影響火場中的判斷和行動力。

●先逃生？

選擇「先逃生」的想法是：生命安全優先，眼前的火災搞不好一下子就讓你魂歸西天，應該立刻逃離現場。

發現火災立即不顧一切逃生的結果，就可能遇到另一個更尷尬的場面。當你逃出火場，消防隊確認是你家失火後，接下來會問你：「（火場裏）還有沒有人？」

「糟糕，我一緊張就拚命逃，忘了我的誰誰誰（家人）還在裏面。」

你可能會覺得這太誇張了，怎麼可能這麼迷糊？但我們必須認知到，當人面臨生命威脅、極度驚慌時，這種狀況在本能的驅動下是很有可能發生的。

二○○九年三月某日下午，一棟兩層樓磚造老房子發生火災，當時父子三人在家。發現火災時，父親一心急著下樓逃生，五歲小兒子見狀也跟著下樓，留下一位六歲大的兒子還在火場。消防隊趕到時，二樓已經陷入火海。消防隊花了二十多分鐘將火勢撲滅，但二樓已全部燒毀，而未能逃出的六歲大兒子最後被發現燒焦陳屍房內，父親事後不斷懊悔：「應該先救孩子才對。」

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第一件事是「大叫（示警）」，沒有例外

或許你會問：難道不該滅火、不該報案、不該逃生嗎？

不是不該，而是因為火災的每分每秒都在和死神拔河，所以各項行動都有先後次序。

發現火災第一件事是「示警」，沒有例外，最簡單的方式就是大叫三聲「失火了」。為什麼這樣做？因為你發現了火災，但其他人可能還在睡覺或在其他房間而未發現。

造成火場罹難的原因有兩個，第一是發現火災太晚，第二是應變行動錯誤。而大叫的目的是為了通知屋內所有人，讓正在熟睡或不知道火災發生的人「提早」發現火災，多爭取一些應變時間。接下來才是滅火、報案、逃生或避難，因為如果太晚才發現火災，到時任何應變行動都來不及了。

要記住並做到發現火災大叫三聲「失火了」，其實並不容易，因為這不是一般人面對危險時的首要本能反應，平常若沒有練習喊出來，驚慌失措時仍會依賴本能行動。

防火防災教育應該從小做起，幼兒的能力有限，不太可能做到滅火、報案或獨立逃生（他們本來就是避難弱者）。因此，我們應該教會他們的第一個火災觀念，就是學會「示警」，從日常培養他們對環境的警覺，只要看到火，不管是不是火災，立刻告訴大人。

二○一六年五月某日上午，一棟三層樓的透天房屋發生火警，在三樓的五歲小男童最先發現二樓後方雜物間不斷冒煙，他趕緊跑回房間大喊「樓下失火了」，爸爸立刻打一一九，同時隔壁房間的叔叔、嬸嬸趕緊拿滅火器到二樓滅火。雖然最後沒有成功撲滅，但所有人躲回三樓陽臺等待救援，消防隊迅速抵達現場，全部安全脫困。

因為第一時間即時示警，五歲小男童救了全家人的命。

本文作者為資深消防員，曾參與多項重大救災工作