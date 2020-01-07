利他是對治貪慾的特效藥

分享 facebook 【文／施益民】

叔本華在他的《做為意志和表象的世界》中說道，人類痛苦的來源，是因為我們無法滿足自己的慾望，這慾望讓每個人都去追求己意，不滿足就痛苦，一滿足就無聊。人生如鐘擺，在痛苦和無聊之間擺動著。這和佛教的基本觀點「諸苦所因，貪慾為本」（《法華經》卷二〈譬喻品第三〉）及「多慾為苦，生死疲勞，從貪慾起；少慾無為，身心自在。」（《佛說八大人覺經》）是一致的。

而「布施」正是對治貪慾的特效藥。人們習慣擁有，對失去則充滿不安和恐懼。相對於追求、累積、獲得的「加法」人生，分享、給與、布施的「減法」人生，卻是減除痛苦，增加快樂的最佳方法。布施的內容不僅包括錢財的施捨，還包括時間付出參與志工活動、傳播知識及心理上給與需要的人安慰等。這是人類演化，尤其是演進到社會形成的一個必要特質。利他主義能有效稀釋、淡化以自我為中心的執著，也是一種社會的黏膠，增加人際間的信任和合作，並處罰那些自私的個人。

犧牲部分小我的短暫利益，以換取群體（大我）長期或更大的利益，從演化的角度來看，利他行為得到的好處包括：快樂、滿足和成就感。邱吉爾說過「因賺取獲得生計，因捨得成就生命」，這就是布施最大的報償，能夠因此體驗自己和其他人其實是沒有區別的一體，幫助別人也就幫助了自己。

不可思議的是，如果太執著於「布施」這件事以及布施對象，或因為施捨而想得到回饋或讚歎，那帶來的正面積極心理效用就會大打折扣。因為這還是「有我」，雖然是在布施，但是潛意識的思考還是自我中心，在捨得與捨不得之間衡量本身最大的利益，因而增加我執泡沫的膨脹，只是用「慈善事業」這個冠冕堂皇的理由，來增加自我而已。

最理想的狀態是：別在意施捨這件事，只要去做，如實看清它們即可。處處行善，卻能隨時隨處放下，不去惦念施捨了多少，不去刻意記住時間、地點、被施捨的人和內容。但也不要故意去忘記，因為忘記的行為不可能是故意，愈提醒自己去忘記，其實愈會記得。

本文作者為約翰霍普金斯大學醫學院教授