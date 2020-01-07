我們都不知道臺灣有多好

分享 facebook 【文／林蒼生】

一九七二年，臺灣加入了世界不動產聯盟（FIABCI）後，因退出聯合國致國際地位一落千丈，無法突破。二○一一年俄羅斯亞歷山大主席來臺開會，會後在卡拉OK熱烈氣氛中，亞歷山大忽然站起來說，他來自俄羅斯，也走遍世界，從未見過像臺灣這麼坦誠熱情的人民，人人敦樸厚實，好客親切，把外人當朋友，是世界少有現象，我知道你們申請主辦世界大會很久了，我們一起來爭取下屆大會在臺灣召開吧。

這是我們幾十年來無法突破的期待，居然在臺灣熱忱好客的氣氛下融解了。兩年後，在臺中胡市長強力支援下，臺灣辦了讓全世界亮眼的世界大會。

臺灣的好已深入生活之中，我們都忘記了，反而需經由外人才能看出端倪。這深藏生活中的素質，才是臺灣真正的寶。我們祖先由中原避亂，一直往南逃，經過一千多年才到臺灣。我們躲過了五胡亂華，五代十國、蒙古、滿清的摧殘。沒有嘉定殘殺、揚州十日的恐懼，腦海裏一直保留漢唐以來溫和美好的文化基因。

肉體有肉體基因，精神世界也應有精神世界基因。個人的精神基因，又與群體精神基因，組合成各地不同的文化基因。如分析不同地方、歷史、人文因素，便可知道其風俗民情或普遍個性如何了，例如北方人豪邁，南方人細膩。臺灣人因為保留漢唐文化基因，天性比較平和而且親切。

而且逃難成了我們互助的美德。君不見善款的捐助，從不手軟。日本三一一捐助，八成善款來自民間。報上屢見小市民以儲蓄捐助救人。社會好事，真是不勝枚舉。因為我們都司空見慣，忘了這也是臺灣的好。

我想從一個與臺灣相反的例子做對比。與臺灣同樣在大國與大國夾縫間求生存，大陸西北黨項人就辛苦多了。黨項人古稱羌人，羌人在成吉思汗崛起時被殘殺殆盡。我在麗江聽了一次羌笛演奏，永生難忘。羌笛短短細細，音聲高而尖，感覺很淒涼。吹笛的說，羌笛只傳子不傳女，因為只有羌笛音聲，能將羌人哀怨送上雲霄，說與老天爺知道。羌女出嫁，民族的哀鳴就逐漸淡化，甚至消失。

臺灣沒有羌人怨哀，臺灣人一直很平和。雖然一九四九年撤退，引來一陣社會不安，但也帶來中華文化精華與希望。蔣先生帶來全國一流人才，使臺灣經濟起飛，而故宮國寶，全是幾千年來精神能量與文化基因最高寶藏。能量使臺灣亮起來，但大家都把它給忘了。其實，這一流人才傳承，與故宮幾千年來精神文明潛在能量，才是臺灣至今屹立不搖的原因。

能量的世界與政治世界，是不一樣的。政治看得見，容易引來爭端；能量看不見，反而被忽略了。其實能量才是引導生命往前邁進的推力。如果政治是龍，能量是龍珠，龍珠的能量必須高於龍才能成為龍珠，帶領龍往前走才是臺灣未來真正使命所在。

臺灣應該以這得天獨厚條件，提昇內在文化基因，不必在政治上與人糾纏不清。二十一世紀是能量時代，諸如量子科學、高科技、資訊，及文化、學問、素養、品質，這些都是形而上能量，我們要往形而上世界發展，使人人具備溫文儒雅的心及科技涵養豐富的腦，那麼，像世界不動產聯盟主動來邀的事情將陸續發生。

即將選出的臺灣領導人呀，你知道臺灣有多好嗎？

本文作者為統一集團前總裁、三三會顧問