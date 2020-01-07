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逼債務人出面？男子寄信恐嚇立委、 館長落網

謝和弦老婆沉默3週 轟小三「說謊下地獄拔舌頭」

修靴師傅

2020-01-07 14:03講義雜誌

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【文／陳品】

我總會不自覺順著光走入那個轉角的小店：意外獲得的小點心、一段故事，或僅是疲憊的步行後。燈亮門開，高高櫃臺後站著老闆低首忙碌的身影，我任意隨興的步入，迎向老闆的微笑歡迎。

一直以來，我在這裏只有「差一點」消費過一次，未成交的買賣不影響老闆的溫良和善及對信仰的堅貞。於是那次之後我總忍不住一次次拜訪這街角，偷渡一點暖意及信心。

櫃臺上排滿待修復的鞋子，女鞋、男鞋、高跟、平底……各款各色都帶著一致的疲倦與頹唐，等待師傅的巧手得以恢復光彩，延展主人的深深捨不得及珍惜。鞋底走薄了千山萬水的通透歲月，師傅細心地膠黏、修形、打磨，重新給與陪伴主人的厚實可靠。開口大笑的球鞋，吐納著放肆張揚的青春，師傅以針線細細密密收攝這一份放浪，讓青春奔馳卻不至於受傷。歪斜的細高跟一腳高、一腳低，扭動搖晃著不平衡的生活型態，「人若賺得全世界卻失去自己，有什麼意義呢？」師傅一邊觸摸一邊歎氣。

幾年前，我曾有一雙線條優雅，裸露整片腳背，僅以一條細繩綁踝的魚口楔形高跟涼鞋。因為僅用一條繩子綁著，空露著一抹性感慵懶，卻也常讓腳板子不小心打折扭傷。擰擰折折許久，鞋子出現大大小小磨傷，我帶它去找修靴師傅。師傅端著鞋跟仔細觀看後，從眼鏡上投射出告誡：「漂亮不如包覆性重要，流線卻不能給你保護，這種鞋不如別穿了，這雙鞋我不幫你修。」那對魚口無奈張著，最後一路游進垃圾桶。

之後，我會記得買鞋子要挑完全包覆且踏實貼合腳板的，在一行一駐之中與呼吸合成一契，樸實無華地從最基底支持著。正如樸實無華的角落小店，沒有霓虹廣告，沒有青春貌美的豔惑，沒有震天價響的配樂，僅以一顆真誠之心，染黑的十指溫暖照顧著那一雙一雙功成不居、風塵僕僕的腳砥基石。

（圖／蘇力卡繪）
（圖／蘇力卡繪）
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什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。

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