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逼債務人出面？男子寄信恐嚇立委、 館長落網

謝和弦老婆沉默3週 轟小三「說謊下地獄拔舌頭」

室內求生專家

2020-01-07 14:03講義雜誌

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【文／古家榕】

周末外出，行車間聊起「荒野求生」。全家七嘴八舌，漸漸發展成「究竟困在深山好，還是海島好」的假設。我與兒子是擁海派，女兒則是挺山派，眼看關鍵一票落在丈夫身上，我趕緊追問：「你選深山還是海島？」只見王先生手握方向盤，依舊專注前方路況，淡淡開口：「不管深山或海島，只要有你在就好。」

三言兩語繞開了尷尬處境，成功取悅難纏人妻。霎時間，發現自己竟是嫁了位「室內求生專家」。

猶記初交往時，不少朋友對我倆的組合心有疑慮，說是伶牙俐齒搭上寡言木訥，興許引發本姑娘磨刀霍霍的可能。殊不知，王先生此人看似口拙，實則深諳說話之道，婚後近十年，諸多日常摩擦，皆悄然消弭於其舌尖。好比上回正交代家中瑣事，察覺他心不在焉，不免語氣危險地說道：「你腦袋都在想些什麼啊？」「在想你啊。」「……你以為這樣說我就不會生氣了嗎？」「對啊，因為我老婆最溫柔了。」

丈夫不言，言必有中。再一次地，王先生幸運存活下來，夫妻倆化戾氣為漿糊，朝美滿家庭藍圖更進一步。

然而丈夫的巧言令色不僅止於生存，相較弄臣，他更像淳于髡。每當我遇事急躁以對，他總不慍不火地開口：「你是在急著把事情愈弄愈糟嗎？」吐槽式的口吻，往往逗得我噗哧一笑，卻也由此習得「沉著」的功課。又比如我個性逞強，經常透支累垮，家中瑣事連帶落他頭上。王先生向來概括承受，僅在我表達歉疚時，淡淡吐出一句：「我只是不希望你總要等受了傷，才肯乖乖讓我照顧你。」

當然，言詞鋒利如他，也不忘藉此爭取一些福利。

日前在商場，丈夫看見架上的象棋組，一時心動想買，被我粗聲粗氣阻攔：「你每次買回家就放在那裏生灰塵，不准。」原想著他該知難而退，豈料王先生竟不假思索回擊：「你每次也買了一堆書，到現在都還沒看完。」

話中猶帶笑意，內容字字誅心。我瞬間僵立當場，如同被抓住七寸的蛇，只聽心頭「噗嗤噗嗤」的戳刀聲，真真是血流如注慘不忍睹。數秒後虛弱開口：「好，我們買，你想要什麼，老婆都買給你。」

昨夜睡前與丈夫併肩閒話。半途我突生感觸：「過完今年，我就滿三十了。從二十到三十歲，人生中最精華的年紀真的就是給了你跟孩子。」王先生靜靜聽完，轉身摟住我說：「那代表我很幸運。」嗯，真不愧是求生專家。看在這句話的份上，就再讓你多活幾年吧。

講義雜誌

什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。

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