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人體維生素B12解惑Q&A

2019-12-09 10:27講義雜誌

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【文／徐嘉】

以下針對B12的種種疑問提供解答。

Q：為什麼蔬食者容易缺乏B12？

A：因為植物不能合成B12。而現代的化肥農藥農耕生產的作物幾乎不含B12。

Q：是不是只有動物才能合成B12？

A：動物也不能合成B12，B12是由微生物合成的。牛胃裏的細菌合成的B12被腸道吸收，所以牛肉裏含有B12。人和豬體內，能夠合成B12的細菌存在於腸道的後半段，所以B12必須在隨糞便排出後重新攝入才能吸收。

古代農耕用農家肥，裏面主要的成分就是人和動物的糞便。天然的土壤裏的細菌也可以合成B12。因此在有機和自然農耕情況下生長的作物是含有B12的。現代化養殖條件下，動物飼料裏會加維生素B12以保證肉裏面的含量，所以從動物製品裏面獲取的B12不過是二手的而已。

Q：雜食者和不完全蔬食者會不會缺乏B12？

A：有可能，如果食物中B12的含量不夠的話。美國政府建議五十歲以上的美國人都要補充，以預防B12缺乏。另外，服用糖尿病藥二甲雙胍的病人更容易缺乏B12。

一項數百名糖尿病患者的試驗發現，服用二甲雙胍提高B12缺乏的風險是三點五倍，且服用劑量愈高，B12缺乏愈嚴重。

Q：怎麼知道B12缺乏或過量？

A：可透過驗血得知。一般情況B12不會攝入過量，因為一個人每天只能吸收二點四微克左右，即使都吸收了也沒有副作用。

Q：如何透過非動物性食物補充B12？可吃海苔、腐乳、天貝……等發酵食品？

A：這些都不是B12的可靠來源。它們可能含有B12，但是含量不確定，通常不多，可靠的來源包括含B12的補充劑和B12強化過的食物。

Q：如何保證B12補充品是純素的？

A：補充品中的B12是由細菌發酵生產的。實際上人類沒有第二種生產B12的方法。

Q：蔬食小朋友也每天一片（原書編註）B12補充品嗎？

A：兒童從斷奶開始就應該補充B12，可以從每天半片開始，吃多了也吸收不了。

Q：長期吃B群，還需要補充B12嗎？

A：複合B群維生素已經含B12了。

Q：甲鈷胺片和B12一樣嗎？

A：甲鈷胺素是B12的一種形式。

Q：氰鈷胺素是否有毒？

A：氰鈷胺素是B12更穩定的形式。氰鈷胺素代謝會產生一個分子有毒的氰基團，但是因為服用劑量非常小，會被迅速排出，不會有問題。實際上氰化物中毒時，就是用其他形式的維生素B12靜脈注射，置換氰基團來解毒的。

Q：飯前還是飯後補充B12？

A：沒有要求。B12是維生素B群的其中一種。維生素B群都是水溶性的，無需和含脂肪的食物同時吃。

Q：備孕期間，服B12時可以同時服用葉酸嗎？

A：可以。但是不建議吃葉酸（Folic Acid）補充劑。

因為葉酸補充劑與葉菜和豆類中的天然葉酸（Folate）不同，需要在肝臟轉換，而且轉換率很低，造成Folic Acid的積累，反而對身體不好。所以要吃葉菜和豆子，而不是葉酸。

Q：服用B12是否可以同時服用維生素C？

A：純的維生素C在實驗室酸性條件下被證明可破壞維生素B12。但是人體試驗發現B12與維生素C同時服用，不會影響其作用。

Q：B12會被加熱破壞嗎？

A：一般烹飪不會，除非長時間燒烤。

Q：每天需要多少B12？

A：每天二點四微克就夠了。B12在進入消化道後，和胃壁細胞生產的一種蛋白質內因數結合，只有結合後的B12才能被小腸後段吸收。這些蛋白質因數的產量有限，所以，理論上人每天只能吸收二點四微克。B12還有一種吸收方式是在高濃度下被動地滲透吸收。這種高含量的B12補充劑每周吃二至三次即可。

Q：維生素B12可以預防憂鬱嗎？

A：一項包括兩千八百人的芬蘭研究發現，葉酸攝入愈多，患抑鬱型憂鬱症的風險愈低。葉酸富含於蔬、果、豆、穀之中，但是在人體內會被很快利用。

而維生素B12的關鍵作用之一就是幫助葉酸的回收，因此B12缺乏有可能導致抑鬱。

原書編註：中國大陸標準劑量，一片約二十五微克。

講義雜誌

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